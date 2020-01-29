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武漢肺炎疫情擴大 打擊訪日大陸遊客消費

2020-01-29 09:08聯合報 記者林宸誼／即時報導

由於大陸暫停了海外團體遊，原本對春節期間大陸遊客的消費抱有期待日本酒店、商業設施等受到影響，甚至日本境內認為，訪日遊客會和SARS時同等程度減少，如果影響長期將對日本GDP造成0.45%的下降。

日經中文網報導，攜程網的統計數據，2020年中國春節期間最人氣的海外旅行地是日本；日本國土交通省的信息，今年1月24日至30日預計從中國前往日本的航班約2000班次約40萬座，和遊船15艘約3.5萬人，但由於大陸暫停了海外團體遊，日本各地的旅遊設施和住宿設施接連被取消訂單。

橫濱市27日表示，原本2月1日抵達的遊輪取消了進入港口；原本從大陸出發， 28日計劃進入博多港的遊輪也中止了計劃，福岡市的負責人擔憂，今後從大陸來的遊輪的入港次數有可能減少。

對日本的酒店等住宿設施的影響在擴大。在大陸也有人氣的北海道札幌定山溪，定山溪酒店27日之前收到了大陸旅行公司取消250人訂單；另外一家酒店到2月中旬被取消的訂單超過了1000人，該酒店的一名負責人説：「比起札幌雪祭，華人圈的遊客在春節期間更多，這次可損失慘重。」

大阪麗嘉皇家酒店在1月25日至2月底的預約中，團體遊144間房的預約被取消。

其他日本旅遊設施也出現了混亂情況，冬季遊鄂霍次克海，向來在外國遊客中很有人氣，不過營運觀光船的北海道網走市道東觀光開發公司的數據顯示，截至1月27日，1到3月約5000人的預約中，大陸遊客約700人取消的預約，該公司社長高橋晃説：「正好是旺季，是一件很沉痛的打擊」。

訪日遊客的消費也受到影響，日本電器連鎖店yodobashi camera表示，「一線銷售人員的感受是，進店客人只有去年的7成左右。

羽田機場裡日本航空的服務人員戴上口罩。圖／日經中文網
羽田機場裡日本航空的服務人員戴上口罩。圖／日經中文網
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