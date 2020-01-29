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永冠搶商機 計劃大擴產

2020-01-29 00:39經濟日報 特派記者林宸誼／寧波報導

永冠-KY生產部經理江永宜 特派記者林宸誼／攝影
永冠-KY生產部經理江永宜 特派記者林宸誼／攝影
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風機鑄件大廠永冠-KY生產部經理江永宜表示，目前訂單隨著風電市場升溫，產能有點吃緊，隨著大陸海上風機的工廠不斷的開放，寧波有許多鑄造行業因而獲利，對企業以及未來兩年都有很好的成長勢頭，希望能擴充廠房土地。

浙江寧波是大陸家電生產重鎮之一，壓鑄業相當發達，看中鄰近寧波港的區位優勢，永冠於2000年8月，在寧波市鎮海經濟開發區，成立陸霖機械鑄造。

永冠-KY主要產品有歐、美、日市場風力發電機鑄件、注塑機鑄件、大型空壓機鑄件及產業機械鑄件等，屬於金屬二次加工服務業者，以球墨鑄鐵為主，訂單有六成是風力發電的相關產品，在風電類的鑄件中，著名合作客戶主要有西門子的上海電氣、恩格等，以及美國奇異公司等。

走進工廠，占地近4.6萬平方公尺，檢測員拿著檢測儀，檢測風力發電機輪轂，並專注地監看回傳到儀表板的超音波，是否有出現異於平常的波型。

江永宜解釋，輪轂使用要保證20年以上，因此鑄件內的石墨球數量，必須要達到標準，所以輪轂生產出來後，首先透過外觀觀察，看是否有缺陷，其次透過磁粉探傷，最後則是透過超音波做全面無損檢測，看輪轂內部是否有孔洞。他表示，如果有孔洞，反射波會出現不規則的一個尖峰，代表裡面有缺陷，需要進行檢查，不能出貨。

江永宜指出，在整個集團裡鑄造廠的設計產能，陸霖一年產量約3.6萬噸，每個月大概2,800噸；現階段集團主要生產小型2.5兆瓦、3兆瓦的一些風電類的產品，未來也是朝向大型化發展。

他坦言，雖然美中貿易戰目前休兵，不過產品先前輸往美國時，早已面臨被加徵關稅的問題，當時採取部分產品移轉回台灣生產，這是在策略上讓集團獲利的靈活布局，而集團也將繼續朝節能降耗發展。

寧波市鎮海經濟開發區地處甬江北岸，面積為34平方公里，落戶企業360多家，其中有33家台企，永冠公司就是其中之一。

鑄件永冠-KY

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