陸海上風電 引爆裝機潮

大陸可再生能源補貼政策的緊縮信號愈加明顯，大陸國家發改委擬在2022年之後完全取消海上風電的中央政府補貼，但仍鼓勵地方政府自行補貼風電產業，業者為搶最後幾年的補貼商機，風電產業掀起裝機潮。

大陸是全球最大風電市場，更在2018年成為僅次於英國和德國的第三大海上風電國家。

據大陸國家能源局統計，截至2019年海上風電新增裝機約2GW，累計裝機將超過5GW，已提前一年實現「十三五」規劃目標。而超速達陣，補貼政策功不可沒。

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，十餘年來的補貼，風電已在大部分地區實現平價上網，因此，到了轉型功成身退的時刻。

上海證券報報導，發改委等有關部門已研究取消海上風電國家補貼，計劃改為採取以收定支的方式，確立今後需要補貼的可再生能源建設規模。同時，擬從2022年開始，停止新建海上風電專案的中央補貼，但仍鼓勵地方政府自行補貼，支持本地海上風電項目的建設。

根據政策測算，每年新增海上風電併網容量控制在300萬千瓦，足以基本滿足海上風電產業持續發展的需要。而地方政府將從2022年開始接力補貼新併網的海上風電專案，2022年的補貼強度為每千瓦時（度）人民幣0.2元，此後每年降低人民幣0.05元，到2025年補貼強度降至人民幣0.05元，到2026年則降至零。

一旦政策補貼平均分攤到廣東、江蘇、浙江、山東、福建等沿海省份後，占各省當年財政收入的一般公共預算收入比率最高將不超過0.3%，最低僅為0.03%。但可帶來每年超過人民幣500億元的固定資產投資，並拉動數萬個就業機會。

因應風電補貼逐步削減，為鎖定高電價收益，大陸風電行業正掀起裝機潮，從布局來看，福建、廣東、天津等省市實現海上風電併網運行，浙江、遼寧、河北等省項目陸續開工。

海通證券指出，各個發電集團會儘可能在2021年底前完成併網，市場預計，2020年至2021年風電行業的景氣度有望繼續提升，相關企業將顯著受益。

市場認為，從過去以補貼政策主導走向市場競爭推動，真正具有技術和規模化成本優勢的優質海上風機製造商將脫穎而出，海上風電平價時代已為期不遠。