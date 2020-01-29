台商鼠年營運 面臨三挑戰

周末靜安寺附近的年貨大街。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 鼠年到！大陸經濟面臨大變局。本報訪問台商與專家學者，整理出今年大陸面臨的經營風險，以美中貿易戰居首，武漢新型冠狀病毒肺炎、查稅力道增強居二、三位；其他如大陸經濟成長減緩拖累消費力，都是台商不得不面對的難題。

風險一：美中貿易戰

2020年一開年，美、中就選在美國華府簽下第一階段經貿協議，雖使籠罩在企業前景的烏雲出現曙光，但上海台協常務副會長兼發言人李崇章認為，美中貿易戰中美國總統川普的言論和動作，仍會是台商面臨到的最大風險；金融研訓院董事長吳中書更直指，美中霸權角力，是國際關係不確定的重要因素，國際資本與匯率市場將因此動盪不安。

台灣科技大學管理研究所教授黃丙喜指出，美中貿易戰的過程中，雙方出現多元衝突，這是兩隻大象打架？或是跳舞？台灣包括台商都應小心被踩扁。

安永聯合會計師事務所執業會計師林宜賢提醒，對台商布局影響最大的是，美國2018年制定的「出口管制改革法案」（Export Control Reform Act, ECRA）。此法案將於2020年落實，這也是美國對大陸進行貿易法 301調查最核心的手段，涉及國防與國家安全最高層級戰略。

他分析，2020年1月6日起，美國政府對新興技術包括：人工智慧、辨識程式、5G通訊軟體等出口加以限制，由於許多台商大量使用這些新興技術製造硬體設備或產品，且多數製造基地仍在大陸境內，因此面臨三大新挑戰：技術授權被停止、出口供應鏈被阻斷、投資資金被凍結。

富拉凱投資銀行首席經濟學家張明杰詮釋貿易戰對台灣的影響，是美中貿易高逾3000億美元的逆差，估計有幾近三分之一來自台灣資訊電子廠商為美國代工的服務業務。

為因應貿易戰壓力，台灣資通訊產業將生產基地移回台灣，改由台灣出口後，勢必會讓大陸對美貿易順差的壓力，跟著回流台灣。

風險二：武漢新型冠狀疫情擴散

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情去年底傳出後，大陸當局原先對外宣稱不會人傳人，疫情在可控範圍，但農曆春節前夕，出現群聚人傳人個案，確診病例大增，在春節返鄉人潮帶來人口大遷移後，疫情大爆發。

江蘇省首家在創業板上市台企新萊集團市場部總監范志旻認為，冬春季向來是呼吸道傳染病的高發季節，春節假期長達一周，最新疫情待評估，但勢必對台商長期生產與經營造成衝擊。

資誠（PwC）兩岸稅務服務合夥會計師段士良指出，肺炎疫情之外，大陸經濟今年成長率（GDP）下滑，消費力減弱，企業積欠貨款與倒帳案例恐激增，帶來新風險。

風險三：陸查稅力道增強

段士良說，2019年底美中貿易戰出現緩和跡象後，已有部分地區稅務局啟動稅務調查，2020年稅務局可能會更積極查稅，避免企業以美中貿易戰之名行避稅之實。

林宜賢指出，台商若要避免美國今年執行出口管制改革法案的三大新挑戰：停止技術授權、阻斷出口供應鏈、凍結投資金額，屬於高科技產品製造的台商必將製造產線從大陸移轉出來，同時把長年在大陸累積的資金匯出，回台投資或轉投資到東南亞地區，設立新的產線與供應基地。

但他提醒，大陸對將資產與製造技術從境內移轉出來的案件，會同時進行反避稅查核，加上嚴格的外匯管制，造成資金很難從大陸內地匯出，使台商的業務發展被夾在美國政府懲罰性關稅與技術出口管制，及大陸政府執行查稅與外匯管制之間，難以對供應鏈變化做出快速而有效的決策。這會使台商在國際貿易和全球市場布局中面臨嚴峻挑戰。