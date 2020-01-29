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陸港經貿

增值稅率降 供應鏈將洗牌

2020-01-29 00:39經濟日報 記者蔡敏姿／專題報導

預測大陸2020年財稅發展趨勢，專家建議台商留意四大方向：大陸持續採取電子自動化大數據查稅、移轉定價成為查核重點、台幹個人所得稅申報新規定、增值稅可能導致供應鏈「重新洗牌」。

資誠（PwC）兩岸稅務服務合夥會計師段士良分析，大陸持續採取電子自動化大數據查稅，共同申報準則（CRS）上路後，外籍人員帳戶資料將交由大陸國家稅務總局統一對外進行交換，加上新版個人所得稅法開始實施，台商在大陸為逃漏企業所得稅與增值稅，而以個人帳戶收付貨款，將容易被查。

他舉例，曾有大陸金管單位針對外籍個人帳戶持續有大金額進出，懷疑是洗錢或地下匯兌，在確認沒有洗錢及地下匯兌疑慮後，轉交給稅局查核後，被查獲是該外籍人員在大陸經營企業為避稅而設的小金庫。

段士良提醒，經常性赴陸出差的台灣人，若一年在大陸居留超過90天，即使薪資在台發放，個人也負有在大陸申報納稅的義務，經常進出大陸的台商及台幹應該注意個人在大陸的稅務風險，規畫得宜，在大陸繳納的稅款可以回台抵稅。

此外，段士良認為，移轉定價可能是2020年稅務查核的重點，台商應完備相關移轉定價的報告與主體文檔，尤其集團內各公司的價值鏈分析，將是未來稅局查核的重點，即要針對集團內各公司價值貢獻做出說明，證明集團利潤的分配合理。

KPMG安侯建業稅務投資部協理任之恒分析，大陸台商很容易忽略13%的增值稅。銷售貨物增值稅率於2018年5月從17%下調至16%，2019年4月更調降至13%，被外界普遍認為這是降稅紅利，但另一面代表公司採購可扣抵進項隨之變少，進一步可能導致整個供應鏈「重新洗牌」；部分議價能力降低或未及早準備的台商，經過這幾個月後，才驚覺稅率下調，連利潤水平也一併下降。

2019年大陸國務院政府工作報告提到增值稅繼續稅率簡併，加上消費稅改革剛上路，課稅從生產環節後，移至批發與零售環節，新一輪供應鏈洗牌將隨之而來。任之恒舉例，部分商家改以「未稅價」，洽談後續銷售採購合約，以減低稅務環境對企業獲利水平造成的波動及不確定性，值得其他企業參考。

台商洗錢國務院

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