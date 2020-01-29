去美化效應 仍有龐大商機

美中較勁，牽動全球經貿環境。鼠年伊始，專家彙整2020年大陸經濟三大看點，包括外商擴大投資、消費市場增長、產業技術升級。美中貿易戰下，大陸將持續「去美化」。

不論貿易戰火藥味多濃烈，大陸依然持續擴大外商投資步伐。KPMG安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲認為，大陸對外商開放國內市場幅度越來越大，國務院宣布2020年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比率不超過51%的限制；開放外資生產新能源汽車等，顯示大陸藉對外開放催促國內市場改革的決心。

第二個看點，是消費市場增長加速。陳宗哲指出，雖然今年大陸經濟成長率可能比去年下降，但其中消費行業成長將無庸置疑，即使受到製造業衰退拖累，增幅不如以前快，但今年GDP的主力仍將是消費零售市場。市場甚至預估，2020年大陸可能超越美國，成為全球最大消費市場。

第三個趨勢為產業升級。陳宗哲說，2019年大陸成立科創板後，對傳統行業採差別化待遇，補助、優惠減少，並提供高科技產業資本市場籌資工具，全力扶植半導體、高新技術企業，5G、AI行業因此獲青睞，也更容易從市場募到錢。

資誠（PwC）兩岸稅務服務合夥會計師段士良指出，美國總統大選前，中美貿易戰應不致再升溫，這有利大陸經濟回穩，加上大陸政府持續刺激內需與加速企業轉型，對企業應屬正面信號，只是外商為求避險，投資可能仍會減緩。

段士良認為，2020年就算美中貿易戰告一段落，中美兩國商業往來的避險意識已經形成，中國大陸的「去美化」將持續，台灣有能力取代或替補美國供應商的公司，仍將有機會經營大陸市場；即使產品是市場的次佳選擇，也可能因獲得來自大陸的大量訂單，企業得以茁壯。

安永聯合會計師事務所執業會計師林宜賢認為，美國與大陸的貿易談判，表面上看來，雙方似乎因為達成第一階段協議，使戰火稍歇，但檯面下暗濤洶湧且逐步升溫的「資訊戰」，將是衝擊大陸經濟發展與台商供應鏈布局的最大主因。