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鍾南山：中間宿主尚未明確 春運返程不會出現大傳染

2020-01-28 19:53聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

大陸官媒新華社今日晚間發布九張專訪大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的訪談圖片。鍾南山表示，2019的新型冠狀病毒，最早發現在一種蝙蝠身上，但中間宿主尚未明確；但是對於疫情何時達到高峰，他指出，應在一周或十天左右達高峰，不會大規模地增加了，他也不認為春運返成會出現大傳染。

以下為新華社發布鍾南山的九句權威訪談：

1.疫情甚麼時候達到高峰，很難絕對地估計。不過我想應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模地增加了。

2.發熱仍然是新型冠狀病毒感染的典型症狀。

3.10天至14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，所以不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。

4.到目前為止，還沒有一個完全有針對性的藥物，但是科研和醫學工作者已經想了不少的解決辦法，再加上現在生命支持技術有了很大提高，死亡率肯定會再降低的。

5.醫院除了配備傳染病專家，還要配備重症方面的專家。單純傳染病專家是不行的，有重症醫學專家共同努力，才有可能更好地搶救病人。

6.科學家正在尋找新型冠狀病毒中間宿主，2019的新型冠狀病毒，最早發現在一種蝙蝠身上，但中間宿主尚未明確。

7.應對疫情要抓住兩個要害，一個是早發現，一個就是早隔離。這兩條是最原始，也是最有效的辦法。

8.春節前我說過，請大家目前不要到處跑。現在我還是強調大家不要出行，特別是武漢一帶的，這不僅僅是個人的事情，也是全社會的事情。

9.武漢本來就是一個英雄的城市。有全國、有大家的支持，武漢肯定能過關。

新華社訪談大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖/取自新華社
新華社訪談大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖/取自新華社
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新華社訪談大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖/取自新華社
新華社訪談大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。圖/取自新華社
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疫情蝙蝠春運

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