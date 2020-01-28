協助滯留武漢台人返台 兩岸再掀口水戰

陸委會今（28）日晚間表示，陸方所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，與實際情況並不相符，我方確實在早先已透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員，也透過多種管道向陸方探詢可能的處理方式。

大陸國台辦上午表示，大陸海協會昨天下午6時收到海基會的來函，但對媒體報導兩岸已就各種管道協調，包括海基會與海協會溝通協商的說法，與事實情況不符。

國台辦還表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，截至27日下午，當地沒有發現台灣民眾染病情況。

陸委會則表示，在春節這一段期間，海基會緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續累計接到158餘通電話，反映本人或家人親友滯留湖北無法返回。這些滯留國人據了解很多係因短期性質的出差、個人旅遊或探親等各種原因到當地，並非在那裡長期經商，而且沒有固定住所，人生地不熟，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等問題。

陸委會認為，從這些反映電話來看，陸方所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，顯然與實際情況並未相符，因此呼籲陸方真切關心這些民眾的健康權益。