大陸股匯期市都延後至2月3日開市

大陸A股在春節前就已應對疫情恐慌情緒升溫，出現了放量大跌的走勢。圖為四川成都某券商營業廳內的投資人正透過電腦關注股市走勢。（中新社） 分享 facebook

武漢肺炎疫情擴大，大陸股匯期市宣布延後至2月3日開市。包括滬深交易所、四大期貨交易所、全國股轉公司和中國結算27日晚間發佈公告，延長春節休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）正常開市。

受疫情升溫影響，全球資本市場都進入調整行情，而大陸股匯期市因為春節休市，且還將延期一個交易日開市，加上週休兩天，等於給市場多了三天喘息的機會。

不過，大陸A股在春節前就已應對疫情恐慌情緒升溫，出現了放量大跌的走勢，滬指在節前下破了3050點和3000點，目前來看機構並不看好節後開市行情。

據滬深交易所指出，延至2月3日開市後，原定1月31日前實施的業務，包括上市公司2019年度業績預告最晚披露日，將順延至2月3日。這也意味著春節後開盤前投資者已經可以看到上市公司的業績預告。

滬深港通至2月2日前不提供港股通服務，2月3日起照常開通港股通服務。

原定於1月31日和2月3日上市及掛牌轉讓的債券（含資產支持證券），上市日及掛牌轉讓日分別順延至2月3日、2月4日。為保證春節後交易的正常進行，原定於1月30日進行的交易系統連通性測試推遲至2020年2月1日進行。

另外，有關清算交收事宜將根據中國證券登記結算有限責任公司的有關安排進行。

期貨交易所也明確1月31日晚上不進行夜盤交易。

股匯期市延後開市，也與國務院放假安排一致，國務院已批准春節假期延長至2月2日，2月3日起正常上班。

A股市場因為疫情事件延期開市並不是第一次，在證券市場建立以來因為疫情延期總共有兩次休市，第一次是2003年的SARS時期，面對疫情監管是延長了五一長假休市時間。

上證報報導，面對疫情的不確定性期，為了避免恐慌情緒升溫引起股市劇烈波動，延期休市也是對投資者的保護行為。