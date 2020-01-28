親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
陸港經貿

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

口罩禁出口爭議 攤開數據「台進口貨9成來自陸」

大陸股匯期市都延後至2月3日開市

2020-01-28 16:54聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸A股在春節前就已應對疫情恐慌情緒升溫，出現了放量大跌的走勢。圖為四川成都某券...
大陸A股在春節前就已應對疫情恐慌情緒升溫，出現了放量大跌的走勢。圖為四川成都某券商營業廳內的投資人正透過電腦關注股市走勢。（中新社）
分享

武漢肺炎疫情擴大，大陸股匯期市宣布延後至2月3日開市。包括滬深交易所、四大期貨交易所、全國股轉公司和中國結算27日晚間發佈公告，延長春節休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）正常開市。

受疫情升溫影響，全球資本市場都進入調整行情，而大陸股匯期市因為春節休市，且還將延期一個交易日開市，加上週休兩天，等於給市場多了三天喘息的機會。

不過，大陸A股在春節前就已應對疫情恐慌情緒升溫，出現了放量大跌的走勢，滬指在節前下破了3050點和3000點，目前來看機構並不看好節後開市行情。

據滬深交易所指出，延至2月3日開市後，原定1月31日前實施的業務，包括上市公司2019年度業績預告最晚披露日，將順延至2月3日。這也意味著春節後開盤前投資者已經可以看到上市公司的業績預告。

滬深港通至2月2日前不提供港股通服務，2月3日起照常開通港股通服務。

原定於1月31日和2月3日上市及掛牌轉讓的債券（含資產支持證券），上市日及掛牌轉讓日分別順延至2月3日、2月4日。為保證春節後交易的正常進行，原定於1月30日進行的交易系統連通性測試推遲至2020年2月1日進行。

另外，有關清算交收事宜將根據中國證券登記結算有限責任公司的有關安排進行。

期貨交易所也明確1月31日晚上不進行夜盤交易。

股匯期市延後開市，也與國務院放假安排一致，國務院已批准春節假期延長至2月2日，2月3日起正常上班。

A股市場因為疫情事件延期開市並不是第一次，在證券市場建立以來因為疫情延期總共有兩次休市，第一次是2003年的SARS時期，面對疫情監管是延長了五一長假休市時間。

上證報報導，面對疫情的不確定性期，為了避免恐慌情緒升溫引起股市劇烈波動，延期休市也是對投資者的保護行為。

疫情春節港股陸股武漢肺炎

延伸閱讀

新北弱勢150人春節聚餐 社會局發送平安袋與...

大陸外長王毅稱：中國有能力、有資源戰勝武漢肺...

林口口罩工廠春節加班 新北市府：過2天供貨可...

大樂透春節加碼大紅包 已有124人獨得百萬獎...

相關新聞

港股29日照常開市 滬深港通交易將暫停

2020-01-28 16:02

武漢肺炎疫情延燒 東莞台校決定延後開學

2020-01-28 17:20

專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

2020-01-28 16:53

尾牙送「免裁券」 中國企業紛傳裁員花招百出

2020-01-28 11:15

受武漢肺炎疫情影響 大陸A股延至2月3日開市

2020-01-27 20:36

港媒：大陸影視業年來遇寒冬

2020-01-27 12:48

中國夢是買房夢 鶴崗因便宜房價爆紅

2020-01-27 12:48

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

傳染病衝擊 大陸股匯震盪

2020-01-23 00:07

陸境外所得課稅 台商影響有限

2020-01-23 00:05

韓正：擴大開放外資 降關稅

2020-01-22 23:26

IMF前副總裁看政策 朱民：避免貨幣過度寬鬆

2020-01-22 23:22

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

蔡連任ECFA將終止？馬曉光：兩岸都不希望成果得而復失

2020-01-15 10:52

北京瞭望／中國經濟的伊朗鏡子

2020-01-13 00:19

大陸宣示從重懲處襲警行為 不得視為一般故意傷害

2020-01-10 14:04

微信用戶最愛的表情貼圖是這一個啦！

2020-01-09 17:32

北京瞭望／大陸逃得過中等收入陷阱？

2020-01-05 23:54

大陸．資金．對策／台資銀行在大陸須留意的洩密風險

2020-01-05 23:49

彭博資訊專欄／滬倫不通 中英誰是輸家?

2020-01-05 00:02
看更多

熱門文章

像皇帝一樣過年！這樣吃餃子就對了

2020-01-28 08:00

武漢肺炎威脅…香港要求封關聲音日高 政府面臨抉擇

2020-01-28 11:23

湖北人飽受歧視！他氣不過追砍警察 大學生泣：我像瘟神

2020-01-28 16:24

受武漢肺炎疫情影響 大陸A股延至2月3日開市

2020-01-27 20:36

最心酸春節 滯留在外的武漢人：我在網咖過除夕

2020-01-28 13:49

中共：美艦大年初一擅闖南海島礁遭警告驅離

2020-01-28 15:59

尾牙送「免裁券」 中國企業紛傳裁員花招百出

2020-01-28 11:15

香港炸彈案頻發 最新在深圳灣口岸

2020-01-28 16:45

網傳暫發港澳居民入台證 陸委會：絕非事實

2020-01-28 11:22

廣東暖酒店 免費收留無家可歸武漢人

2020-01-28 16:19

專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

2020-01-28 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top