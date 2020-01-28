專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情打擊經濟的主要不是病毒，而是民眾減少外出消費和政府對人口流動實施限制，可能對大陸第1季經濟增長（主要透過消費）拖累0.6至1個百分點。

陶冬在個人部落格撰文指出，預計武漢疫情於3月中前後見頂，隨著氣溫回暖5月大幅緩解，但這僅是專家模型推出來的一種假設。他認為，疫情可能對大陸第1季經濟增長（主要透過消費）構成0.6至1個百分點的拖累，病毒如果在第2季弱化的話，部分消費可以事後補回，不過大部分未必重現。

陶冬認為，打擊經濟的主要不是病毒，而是民眾減少外出消費和政府對人口流動實施限制，但這也許是控制疫情蔓延所需要的。

北京大學國家發展研究院教授黃益平則認為，現在還無法分析新型肺炎會給經濟造成多大的影響，可以肯定的是，疫情拖得越久，經濟影響也就越大。一旦經濟面臨大的下行壓力，政府就應當儘快加大逆週期調控的力度，穩定經濟。而眼下，大陸經濟就處於這樣的時刻。

黃益平指出，今年第1季大陸經濟增長的下行壓力再次加大，勢必會直接影響老百姓的生活與投資人的信心。他建議中國人民銀行應該適度放鬆貨幣政策，包括增加注入流動性與引導LPR（貸款市場報價利率）往下走，相對寬鬆的貨幣政策環境有利於緩解企業的財務壓力，擴大融資規模，降低資金成本。其次，為新經濟管道提供各種政策支援，增加網路消費，並為中小企業提供稅收等優惠，幫助它們度過難關。