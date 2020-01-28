親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
陸港經貿

整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

口罩禁出口爭議 攤開數據「台進口貨9成來自陸」

專家預估肺炎疫情 將拖累大陸第1季GDP 1個百分點

2020-01-28 16:53聯合報 記者李仲維／即時報導

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情打擊經濟的主要不是病毒，而是民眾減少外出消費和政府對人口流動實施限制，可能對大陸第1季經濟增長（主要透過消費）拖累0.6至1個百分點。

陶冬在個人部落格撰文指出，預計武漢疫情於3月中前後見頂，隨著氣溫回暖5月大幅緩解，但這僅是專家模型推出來的一種假設。他認為，疫情可能對大陸第1季經濟增長（主要透過消費）構成0.6至1個百分點的拖累，病毒如果在第2季弱化的話，部分消費可以事後補回，不過大部分未必重現。

陶冬認為，打擊經濟的主要不是病毒，而是民眾減少外出消費和政府對人口流動實施限制，但這也許是控制疫情蔓延所需要的。

北京大學國家發展研究院教授黃益平則認為，現在還無法分析新型肺炎會給經濟造成多大的影響，可以肯定的是，疫情拖得越久，經濟影響也就越大。一旦經濟面臨大的下行壓力，政府就應當儘快加大逆週期調控的力度，穩定經濟。而眼下，大陸經濟就處於這樣的時刻。

黃益平指出，今年第1季大陸經濟增長的下行壓力再次加大，勢必會直接影響老百姓的生活與投資人的信心。他建議中國人民銀行應該適度放鬆貨幣政策，包括增加注入流動性與引導LPR（貸款市場報價利率）往下走，相對寬鬆的貨幣政策環境有利於緩解企業的財務壓力，擴大融資規模，降低資金成本。其次，為新經濟管道提供各種政策支援，增加網路消費，並為中小企業提供稅收等優惠，幫助它們度過難關。

黃益平表示，未來疫情發展存在很大的不確定性，因此官方在制定相應的宏觀經濟對策的時候，可以考慮分步走，將來根據進展漸次推出。如果在兩周內疫情真的控制住了，那麼只需採取一些短期的補助與減稅即可，如果疫情延續較長時間甚至不斷惡化，那就可能需要規模大、力度大的刺激措施。

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。聯合報系資料照片
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。聯合報系資料照片
分享

疫情肺炎中國人民銀行

延伸閱讀

大陸外長王毅稱：中國有能力、有資源戰勝武漢肺...

武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

中國專家：無症狀武漢肺炎患者 仍具傳染力

加拿大首例武漢肺炎患者 同行妻列推定病例

相關新聞

港股29日照常開市 滬深港通交易將暫停

2020-01-28 16:02

武漢肺炎疫情延燒 東莞台校決定延後開學

2020-01-28 17:20

大陸股匯期市都延後至2月3日開市

2020-01-28 16:54

尾牙送「免裁券」 中國企業紛傳裁員花招百出

2020-01-28 11:15

受武漢肺炎疫情影響 大陸A股延至2月3日開市

2020-01-27 20:36

港媒：大陸影視業年來遇寒冬

2020-01-27 12:48

中國夢是買房夢 鶴崗因便宜房價爆紅

2020-01-27 12:48

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

熱門文章

像皇帝一樣過年！這樣吃餃子就對了

2020-01-28 08:00

武漢肺炎威脅…香港要求封關聲音日高 政府面臨抉擇

2020-01-28 11:23

湖北人飽受歧視！他氣不過追砍警察 大學生泣：我像瘟神

2020-01-28 16:24

受武漢肺炎疫情影響 大陸A股延至2月3日開市

2020-01-27 20:36

最心酸春節 滯留在外的武漢人：我在網咖過除夕

2020-01-28 13:49

中共：美艦大年初一擅闖南海島礁遭警告驅離

2020-01-28 15:59

尾牙送「免裁券」 中國企業紛傳裁員花招百出

2020-01-28 11:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top