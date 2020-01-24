親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

天津對歐盟進出口總值 去年漲3.2%

2020-01-24 04:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津海關23日表示，2019年天津口岸對歐盟進出口總值為3067.7億元（人民幣，下同），比上年同期（下同）增長3.2%。其中，對歐盟出口987.4億元，增長4.7%；自歐盟進口2080.3億元，增長了2.5%。

中新社報導，隨著中國一帶一路朋友圈的不斷擴大，中歐之間經貿合作含金量越來越高。天津口岸與歐盟的經貿合作領域也在不斷拓寬，在貿易、投資、金融、基礎設施、第三方市場合作等相關領域開展了積極合作，在數字經濟、環保、科技等新興經濟領域有著廣泛的合作前景，促進了天津與歐盟的經貿往來。

進口方面，汽車和飛機分列進口商品前兩位，醫藥品和肉類進口增長迅速，其中醫藥品進口增長28.3%；肉類進口增長88.6%。

出口方面仍以機電產品和勞動密集型產品出口為主，出口機電產品452億元，增長11.7%；出口勞動密集型產品151.3億元，增長5.2%，二者合計佔全部對歐盟出口總值的61.1%。 2019年，天津口岸與歐盟貿易仍以一般貿易為主導。以一般貿易方式對歐盟進出口2144.6億元，增長6.3%，佔同期天津口岸對歐盟進出口總值（下同）的69.9%。其中，出口734.5億元，增長1.8%；進口1410.1億元，增長8.8%。

另外，民營企業主體活力不斷攀升，對歐盟貿易中占據近四成份額。2019年，天津口岸民營企業對歐盟進出口1206.5億元，增長9.6%，佔39.3%。

與中歐產業互補

天津海關相關負責人分析，當前中歐在產業方面存在很大的互補空間，在產業鏈上各自生產具有比較優勢的產品。中國的勞動密集產業，與歐洲的資本密集產業形成互補，同時雙方都在技術密集部分產品生產有一定的優勢。長期來看，未來雙邊貿易增長具有較大潛力。

歐盟海關

延伸閱讀

美中貿易戰停火 川普揚言向歐盟課徵汽車稅

英國脫歐協議獲上議院通過 為月底前順利脫歐鋪...

陸春節假期 出入境日均187萬人次

要來硬的！川普關稅要脅 貿戰瞄準歐洲車

相關新聞

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

人民幣急貶 豬年跌了2.7%

2020-01-24 01:53

陸公告個人境外所得納稅政策

2020-01-24 04:52

特派員在現場／經濟低潮…北京市民的焦慮

2020-01-24 01:53

人行穩流動性 放錢1兆

2020-01-24 01:53

武漢肺炎疫情緊繃 陸股大跌封關 亞歐哀號

2020-01-24 00:11

武漢肺炎疫情蔓延 陸股豬年23日大跌封關

2020-01-23 15:47

人行今續做TMLF 春節前夕放錢1兆

2020-01-23 12:01

穩經濟 陸地方掀招商大戰

2020-01-23 01:47

陸去年地方債務 未破批准限額

2020-01-23 01:47

氫燃料電池汽車 -30℃測試通過

2020-01-23 01:47

傳染病衝擊 大陸股匯震盪

2020-01-23 00:07

陸境外所得課稅 台商影響有限

2020-01-23 00:05

降關稅水準…韓正：改革開放不會停

2020-01-23 00:00

韓正：擴大開放外資 降關稅

2020-01-22 23:26

IMF前副總裁看政策 朱民：避免貨幣過度寬鬆

2020-01-22 23:22

華為囤貨 防美擴大制裁

2020-01-22 23:06

韓正出席達沃斯世界經濟論壇 強調堅持多邊主義

2020-01-22 14:10

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望

2020-01-22 13:16

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19

上海中心城區 完成5G全覆蓋

2020-01-22 02:19

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33
看更多

熱門文章

陸女大嗑「蝙蝠菜」 網友見圖驚呼：真的很想吐

2020-01-23 18:34

陳國強辭TVB主席 入主8年屢與花旦傳緋聞

2020-01-23 14:17

武漢肺炎疫情蔓延 陸股豬年23日大跌封關

2020-01-23 15:47

職業歧視！竟有大樓明文：不准外送員搭電梯

2020-01-23 14:20

曾與40官員上床 甘肅女貪官判12年

2020-01-23 14:34

孟晚舟案 控方陳詞指關鍵是詐騙銀行而非制裁

2020-01-23 11:51

大陸防疫！7部春節檔期電影全部暫停上映

2020-01-23 16:44

比照SARS集中醫治 武漢擬6天建千床醫療站

2020-01-23 23:44

一晚喝掉16萬茅台 國企老董被撤職

2020-01-23 14:33

生肖屬鼠...齊白石畫鼠無數盡現精靈趣味 最高拍出4700萬落槌價

2020-01-23 14:26

林鄭：習近平3度保證 不收緊對港管治

2020-01-23 13:56

武漢肺炎拖累亞股倒地 港股挫逾600點陸股暴跌3%

2020-01-23 13:25

人行今續做TMLF 春節前夕放錢1兆

2020-01-23 12:01

楊潔篪或於二月赴日 為習近平訪日鋪路

2020-01-23 10:47

人民幣急貶 豬年跌了2.7%

2020-01-24 01:53

陸股封關 上證跌破3,000點

2020-01-24 01:53

特派員在現場／經濟低潮…北京市民的焦慮

2020-01-24 01:53

港府紓解民困 弱勢社群反應正面

2020-01-23 14:56

北京故宮防疫 25日起閉館

2020-01-24 01:53

公共交通便捷！春運摩托軍團變散兵

2020-01-24 04:53

養殖改造 寧德海域獲新生

2020-01-24 04:53

陸公告個人境外所得納稅政策

2020-01-24 04:52

武漢肺炎疫情緊繃 陸股大跌封關 亞歐哀號

2020-01-24 00:11

陸首次承建 莫斯科地鐵隧道提前通

2020-01-24 04:53

人行穩流動性 放錢1兆

2020-01-24 01:53

天津對歐盟進出口總值 去年漲3.2%

2020-01-24 04:52

粵港澳大灣區 加快內外基礎設施互聯互通

2020-01-24 04:52

長沙磁浮快線 時速破140公里

2020-01-24 04:52

科技催生 陸新四大年俗出爐

2020-01-24 04:52

白雲機場──港珠澳大橋口岸 快線通車

2020-01-24 04:52

加德滿都直飛重慶 親炙珠峰

2020-01-24 04:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top