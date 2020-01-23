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人行今續做TMLF 春節前夕放錢1兆

2020-01-23 12:01聯合報 記者李仲維/即時報導

今（23）日是春節假期前的最後一個工作日，中國人民銀行發布公告稱，根據金融機構需求情況，對今日到期的人民幣2,575億元定向中期借貸便利(TMLF)進行續做，續做金額為2,405億元（約新台幣1兆元）。

中新經緯報導，今日無逆回購操作，也無逆回購到期；到期的2,575億元TMLF是TMLF自2018年12月創設以來首次到期。今續做金額為2,405億元，期限為1年，操作利率3.15%，與上次持平。

2018年12月19日，人行發布公告稱，為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度，決定創設定向中期借貸便利，根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。支援實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行，可向中國人民銀行提出申請。定向中期借貸便利資金可使用三年，操作利率比MLF利率優惠15個基點，為3.15%。

機構當時認為，人行推出TMLF最大的意義是實施結構性降息，TMLF資金的利率有15個基點的優惠，而且期限實質上是三年(可以續作兩次)，這為進一步的貨幣政策寬鬆打開空間。

本周以來，人行在公開市場持續放錢。1月19日至22日，分別進行人民幣2,000億元、2,500億元、1,000億元、300億元逆回購操作，期限均為14天。人行表示，目的在於對沖政府債券發行、現金投放高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。

分析人士指出，近期資金需求來源主要是稅期高峰、政府債券發行繳款和春節取現需求。1月是傳統稅收大月，對年初流動性影響較大；今年年初地方債發行量也創新高，Wind最新數據顯示，1月地方政府債券計畫發行規模已達人民幣7,925億元，加上1,700億元的國債，政府債券發行繳款就需近兆元資金。

此外，春節前同業存單也集中到期。Wind數據顯示，今年1月同業存單到期償還量為8,862億元，且集中在下半月，將對春節前流動性形成一定擾動。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到人行已在1月6日實施全面降準，第1季再度降準的可能性較小；切實降低實體經濟融資成本是人行當前貨幣政策的主要目標，預計3、4月有可能小幅下調MLF招標利率，進而引導LPR報價下行。

本周以來，人行在公開市場持續投放資金。新華社資料照片
本周以來，人行在公開市場持續投放資金。新華社資料照片
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