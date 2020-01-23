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氫燃料電池汽車 -30℃測試通過

2020-01-23 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近日，在以高寒聞名業界的中汽中心呼倫貝爾冬季汽車試驗場，兩款搭載著億華通氫燃料電池發動機系統的客車，成功完成極寒測試，有望為北京冬奧會提供全新的綠色出行選擇。

新華社報導，氫燃料電池汽車使用可再生能源製備的綠色氫氣，可以做到全程零碳排放，並且續航里程長，目前已成為全球實現能源轉型、遏制全球氣候變暖的重要技術路徑。

本次測試的兩款車型為9公尺和12公尺，分別搭載億華通60kW和120kW氫燃料電池發動機。據悉，本次極寒測試是面向2022年北京冬奧環境的新能源技術「收官」測試。

作為綠色冬奧的出行服務主力軍之一，車輛順利通過低溫存儲啟動試驗、低溫行駛試驗、坡起爬坡試驗等多項測試的同時，還圍繞北京與張家口冬奧賽區環境，進一步完成了針對性項目測試。

報導稱，中汽中心呼倫貝爾冬季汽車試驗場地勢平緩開闊，受長驅直入的西伯利亞寒流影響，冬季極端最低氣溫-50.2℃，是車輛進行極寒耐冷型檢驗檢測不可多得的測試環境。面對極寒測試環境，兩款氫燃料電池客車在-30℃的環境下，放置超過8小時後，進行了超低溫冷啟動測試。同時，通過採用整車集成熱管理技術，即使室外溫度僅為-30℃，在冷啟動完成30分鐘後，車廂溫度可以達到12℃左右；40分鐘後，車廂溫度可以達到15℃左右，現場測試取得圓滿成功。

在隨後的研討會上，福田汽車工程研究總院副院長秦志東說，搭載相關億華通發動機系統的170輛氫燃料電池公交車已在張家口市投運，目前實地運行情況良好，冬奧綠色出行的理念正在愈來愈多的城市得到實踐。

北京低溫再生能源

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