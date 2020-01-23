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陸去年地方債務 未破批准限額

2020-01-23 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸財政部22日發布公告顯示，截至2019年12月末，大陸全國地方政府債務餘額213072億元（人民幣，下同），控制在大陸全國人大批准的240774.3億元限額內。

公告顯示，2019年1至12月，大陸全國發行地方政府債券43624億元。其中，一般債券17742億元，專項債券25882億元。按用途劃分，新增債券30561億元，置換債券和再融資債券13063億元。單看12月份，大陸全國發行地方政府債券379.87億元。

從發行期限看，2019年，地方政府債券平均發行期限為10.3年，其中，一般債券12.1年，專項債券9年。

從發行利率看，同期地方政府債券平均發行利率為3.47%，其中，一般債券3.53%，專項債券3.43%。

從還本付息情況看，2019年，大陸地方政府債券到期償還本金13152億元。

其中，發行再融資債券償還本金11484億元，安排財政資金等償還本金1668億元。全年大陸地方政府債券支付利息6567億元。

截至2019年12月末，大陸全國地方政府債務餘額中的一般債務為118694億元，專項債務為94378億元；政府債券211183億元，非政府債券形式存量政府債務1889億元。

債務人民幣全國人大

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