穩經濟 陸地方掀招商大戰

2020年中國大陸地方「兩會季」漸入尾聲。大陸各地已公布的政府工作報告幾乎都將擴大開放、招商引資列為今年重點工作之一，經濟發展水平相對較低的中西部和東北地區尤甚，一場激烈的競爭即將上演。

中新社報導，大陸各地方政府之所以關注招商引資，因當前經濟下行壓力不減，特別是製造業投資依然低迷，穩定經濟增長亟待穩投資加碼。此外，雖然2019年中國大陸繼續成為全球第二大外資流入國，但在各國引進外資競爭日趨激烈之際，唯有更大力度招商引資，才能保持優勢。

從政府工作報告來看，今年大陸各地招商引資主要有以下兩個著力點：加大力度改善營商環境，回應企業訴求；全面落實外商投資法，加強外資促進和保護。

今年，大陸不少地方政府對改善營商環境越發重視，且日益聚焦到加強產權保護，落實競爭中立原則這一關鍵問題上。例如，安徽、重慶、內蒙古等地都準備清理與企業性質掛鈎的歧視性規定和做法；浙江提出要保護民營企業和企業家合法財產，支持民營企業做大做強；黑龍江也表示，要保障民營企業依法平等使用資源要素，公開公平公正參與競爭，同等受到法律保護。

分析人士稱，加強產權保護，切實打破非公有制經濟遇到的「玻璃門」、「彈簧門」等隱形壁壘，才能真正改善營商環境，穩定企業家預期和信心。

此外，不少地方還提出要繼續深化項目審批改革，壓縮企業辦事環節和時間。諸如湖北的目標是企業開辦時間壓縮到一天以內；廣東要求全面推廣「互聯網+不動產登記」，一般登記壓縮到3個工作日內、抵押登記壓縮到1個工作日內。目前，幾乎所有省份都明確，要全面落實「外商投資法」，進一步擴大市場准入。

此外，為在招商引資競爭中占據先機，部分地方還根據自身優勢提出更多條件。諸如江蘇提出要加大先進製造業、現代服務業和外資總部招引力度；北京要求更加具體，計畫對重點外資企業加強「一對一」服務，推動更多跨國公司地區總部、投資性公司、研發中心落戶；廣東則要求完善省領導聯繫跨國公司「直通車」制度，做好外資大項目跟蹤服務。