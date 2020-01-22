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韓正出席達沃斯世界經濟論壇 強調堅持多邊主義

2020-01-22 14:10聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正出席達沃斯世界經濟論壇2020年會。他在致詞中表示，解決經濟全球化面臨的困難和問題，根本出路在於共建包容開放的世界經濟，關鍵要堅持多邊主義。逆勢而動，搞單邊主義、保護主義沒有出路，最終損害全球利益。

新華社報導，韓正在論壇中發表題為「共建開放型世界經濟、推動全球可持續發展」的致辭。韓正指出，各國都應該拿出更大勇氣，堅持平等協商、同舟共濟、合作應對，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，讓各國人民共用經濟全球化和世界經濟增長成果。

韓正表示，大陸主動順應經濟全球化趨勢，堅持打開國門搞建設，實現了從封閉半封閉到全方位開放的偉大歷史轉折，開放已經成為當代中國的鮮明標識。大陸擴大對外開放和參與經濟全球化，不僅發展了自己，也造福了世界。

韓正說，大陸開放的大門只會越開越大，即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水準開放的腳步也不會停滯，大陸決不會步其後塵、走逆全球化的回頭路。

韓正強調，大陸將進一步放寬外商投資准入，繼續縮減外商投資准入負面清單；進一步增加商品和服務進口，促進貿易平衡發展；進一步改善營商環境，全面實施平等待遇，對在大陸境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁；進一步打造對外開放新高地，賦予自由貿易試驗區更大的改革自主權，加快推進海南自由貿易港建設；進一步深化多雙邊合作，共同推動建設開放型世界經濟。

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正。圖/取自新華網
中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正。圖/取自新華網
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