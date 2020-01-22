親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望

2020-01-22 13:16世界日報 綜合報導

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望 香港中國通訊社
穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望 香港中國通訊社
分享

國際信評機構穆迪將香港政府長期信貸評級下調至Aa3，加上武漢肺炎疫情持續擴散，干擾市場氣氛，造成港股21日重挫2.81%，恆生指數大跌810.58點，跌破2萬8000點大關。

恆生指數21日收在2萬7985.33點，是去年12月24日以來收盤新低；大盤成交金額1328.4億港元，為去年11月26日以來最高。

港府非常不認同穆迪對香港情況的評估，對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望，不認為穆迪有足夠理據就此提出任何質疑。

穆迪認為香港管治能力遜預期，昨日再調低滙豐控股旗下滙豐銀行、恒生銀行及港鐵的評級。這是穆迪三年內第二度調低香港主權評級。其他評級機構惠譽去年9月已將香港信用評級由第二高的AA+，下調至AA級，評級展望評為負面。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的特首林鄭月娥，接受財經頻道CNBC訪問指出，她對穆迪調低香港主權信貸評級感到非常失望，但她說令人更失望的原因，是穆迪對香港局勢的評估，以及指香港的體制及治理能力薄弱。

林鄭說，過去七個月的社會動盪，無人因為警方的行動而死亡，警方極度克制，單憑一張照片或影片去為警員行為作結論，並不合適，她強調警察不可以凌駕法律，他們同樣會受監察，現時亦有完善體制審視警方的執法行為。

林鄭認為，持續社會動盪的其中一個原因，可能因為有人未能準確理解一國兩制，又重申有責任確保香港繼續向前，不認為辭職可以解決問題，辭職亦只會為香港的管治，帶來更多不確定性及混亂。

香港信用武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎疫情引發不安 歐股大多收低

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

穆迪降香港信評 股市嚇趴

武漢肺炎疫情引發不安 港股領跌亞股幾全收黑

相關新聞

韓正出席達沃斯世界經濟論壇 強調堅持多邊主義

2020-01-22 14:10

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19

上海中心城區 完成5G全覆蓋

2020-01-22 02:19

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

撒70億紅包 春節流量戰開打

2020-01-21 01:54

大陸 去年人均使用快遞45件

2020-01-21 01:54

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

2020-01-20 12:31

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00
看更多

熱門文章

影／罹患罕見皮膚早衰症 陸少女整形術後首度亮相

2020-01-21 17:50

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

民眾穿睡衣上街不文明？ 竟遭官員公布身家資料

2020-01-21 19:35

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45

紅三代開車闖北京故宮 院長道歉、副院長停職

2020-01-22 00:34

國際刑警組織前主席孟宏偉 受賄被判13年6月

2020-01-21 16:24

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17

林鄭月娥：習近平3度保證 不以香港示威收緊對港管治

2020-01-22 12:34

國際刑警組織前主席孟宏偉 「受賄罪」判刑13年半

2020-01-22 00:31

武漢肺炎疫情擴散 陸股投資人抱股過年信心面臨考驗

2020-01-21 18:16

劉結一喊話：大陸經濟長期向好 盼台胞抓住機遇

2020-01-22 13:36

馬紹章：中共對台政策有沒有犯錯 根本不是重點

2020-01-22 13:44

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

大陸副總理韓正：單邊主義無出路 損全球利益

2020-01-22 09:33

雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

武漢肺炎衝擊港股 恆指下挫810點

2020-01-21 17:23

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山

2020-01-21 17:47

習近平反腐 前國際刑警組織主席孟宏偉獲刑13年半

2020-01-21 21:14

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

人行春節前「放錢」 已近10兆

2020-01-21 21:17

上海中心城區 完成5G全覆蓋

2020-01-22 02:19

投審會核准沃旭、CIP增資逾170億 加速風場開發

2020-01-21 18:42

香港海關巡邏艇沉沒3人殉職 事故原因不明

2020-01-22 13:44

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

兩岸小圍爐 布農小朋友唱歌謠

2020-01-22 02:18

向台商說明反滲透法 張小月：春節將辦說明會

2020-01-21 15:21

臉像60歲 慈善團體、整形醫院助遼寧15歲少女找回自信

2020-01-22 13:20

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

整治不文明 城管公開市民穿睡衣上街照、個資挨轟

2020-01-22 13:20

港海關船執行任務意外翻覆 3人死亡

2020-01-22 10:38

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望

2020-01-22 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top