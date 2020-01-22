穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望 香港中國通訊社 分享 facebook

國際信評機構穆迪將香港政府長期信貸評級下調至Aa3，加上武漢肺炎疫情持續擴散，干擾市場氣氛，造成港股21日重挫2.81%，恆生指數大跌810.58點，跌破2萬8000點大關。

恆生指數21日收在2萬7985.33點，是去年12月24日以來收盤新低；大盤成交金額1328.4億港元，為去年11月26日以來最高。

港府非常不認同穆迪對香港情況的評估，對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望，不認為穆迪有足夠理據就此提出任何質疑。

穆迪認為香港管治能力遜預期，昨日再調低滙豐控股旗下滙豐銀行、恒生銀行及港鐵的評級。這是穆迪三年內第二度調低香港主權評級。其他評級機構惠譽去年9月已將香港信用評級由第二高的AA+，下調至AA級，評級展望評為負面。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的特首林鄭月娥，接受財經頻道CNBC訪問指出，她對穆迪調低香港主權信貸評級感到非常失望，但她說令人更失望的原因，是穆迪對香港局勢的評估，以及指香港的體制及治理能力薄弱。

林鄭說，過去七個月的社會動盪，無人因為警方的行動而死亡，警方極度克制，單憑一張照片或影片去為警員行為作結論，並不合適，她強調警察不可以凌駕法律，他們同樣會受監察，現時亦有完善體制審視警方的執法行為。

林鄭認為，持續社會動盪的其中一個原因，可能因為有人未能準確理解一國兩制，又重申有責任確保香港繼續向前，不認為辭職可以解決問題，辭職亦只會為香港的管治，帶來更多不確定性及混亂。