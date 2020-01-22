貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

大陸去年實際利用外資（FDI）達9415億元人民幣，年增5.8%。 （中新社） 分享 facebook

大陸商務部副部長錢克明昨天表示，去年全年中國大陸實際利用外資（ＦＤＩ）人民幣九四一五億元，年增百分之五點八；新設外資企業超過四萬家，保持第二大外資流入國。

針對中美首階段貿易協議，大陸商務部外貿司司長李興乾表示，將基於市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口，不會影響從其他國家進口。

據新華社報導，錢克明昨在大陸國務院新聞辦記者會上表示，去年中國大陸外資大型項目加快落地，一億美元以上外資項目多達八百卅四個，比上一年同期增加百分之十五點八。外資結構持續優化，高技術產業利用外資人民幣二六六○億元，年增百分之廿五點六，占比升至百分之廿八點三。

錢克明表示，部分發達經濟體對大陸投資較快增長，新加坡、荷蘭、南韓對陸投資分別年增百分之五十一點一、百分之四十三點一及日分之廿一點七。

不過，全年非金融類對外直接投資一一○六億美元，下降百分之八點二；大陸商務部指出，本來擔心大量企業要轉移，惟從目前數字上看，沒出現大量產業轉移及利潤下降。

此外，大陸去年整個市場的物價運行基本平穩。李興乾表示，大陸歡迎優質、有競爭力的美國產品進入中國大陸市場，希望美方為擴大對大陸出口創造條件，大陸會積極主動擴大進口，是既定的貿易政策，是推進貿易高質量發展的必然選擇。

大陸商務部綜合司司長儲士家則稱，中美簽署首階段經貿協議，符合市場原則，符合全球生產者、消費者、投資者利益，對中美及世界經濟有利，將共同努力落實好協議，促進中美經貿關係更好發展。