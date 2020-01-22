親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17聯合報 記者林宸誼／綜合報導

大陸去年實際利用外資（FDI）達9415億元人民幣，年增5.8%。 （中新社）
大陸去年實際利用外資（FDI）達9415億元人民幣，年增5.8%。 （中新社）
分享

大陸商務部副部長錢克明昨天表示，去年全年中國大陸實際利用外資（ＦＤＩ）人民幣九四一五億元，年增百分之五點八；新設外資企業超過四萬家，保持第二大外資流入國。

針對中美首階段貿易協議，大陸商務部外貿司司長李興乾表示，將基於市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口，不會影響從其他國家進口。

據新華社報導，錢克明昨在大陸國務院新聞辦記者會上表示，去年中國大陸外資大型項目加快落地，一億美元以上外資項目多達八百卅四個，比上一年同期增加百分之十五點八。外資結構持續優化，高技術產業利用外資人民幣二六六○億元，年增百分之廿五點六，占比升至百分之廿八點三。

錢克明表示，部分發達經濟體對大陸投資較快增長，新加坡、荷蘭、南韓對陸投資分別年增百分之五十一點一、百分之四十三點一及日分之廿一點七。

不過，全年非金融類對外直接投資一一○六億美元，下降百分之八點二；大陸商務部指出，本來擔心大量企業要轉移，惟從目前數字上看，沒出現大量產業轉移及利潤下降。

此外，大陸去年整個市場的物價運行基本平穩。李興乾表示，大陸歡迎優質、有競爭力的美國產品進入中國大陸市場，希望美方為擴大對大陸出口創造條件，大陸會積極主動擴大進口，是既定的貿易政策，是推進貿易高質量發展的必然選擇。

大陸商務部綜合司司長儲士家則稱，中美簽署首階段經貿協議，符合市場原則，符合全球生產者、消費者、投資者利益，對中美及世界經濟有利，將共同努力落實好協議，促進中美經貿關係更好發展。

外資

延伸閱讀

武漢肺炎大陸累計已達309例 9省市淪陷

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居...

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎 2小時內知篩檢結...

防杜武漢病毒入侵國境 陳其邁強調：料敵從寬

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19

上海中心城區 完成5G全覆蓋

2020-01-22 02:19

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

撒70億紅包 春節流量戰開打

2020-01-21 01:54

大陸 去年人均使用快遞45件

2020-01-21 01:54

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

2020-01-20 12:31

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00

挑戰騰訊手遊王國 彭博：字節跳動今春推兩款遊戲

2020-01-20 10:45

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16
看更多

熱門文章

影／罹患罕見皮膚早衰症 陸少女整形術後首度亮相

2020-01-21 17:50

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

民眾穿睡衣上街不文明？ 竟遭官員公布身家資料

2020-01-21 19:35

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

「咱家這麼有錢！」女兒翻出150多本存摺 爸爸卻說...

2020-01-21 13:50

垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45

國際刑警組織前主席孟宏偉 受賄被判13年6月

2020-01-21 16:24

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

武漢肺炎疫情擴散 陸股投資人抱股過年信心面臨考驗

2020-01-21 18:16

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

孟晚舟案／律師：不符雙重犯罪 罪名是幌子

2020-01-21 14:19

武漢肺炎疫情擴大 陸股、港股下探

2020-01-21 14:09

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

90後膺「中國福娃」 獲6.6噸百萬年貨分全村

2020-01-21 13:48

武漢肺炎衝擊港股 恆指下挫810點

2020-01-21 17:23

新人車上發喜糖 動車成婚車

2020-01-21 13:49

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山

2020-01-21 17:47

人行春節前「放錢」 已近10兆

2020-01-21 21:17

習近平反腐 前國際刑警組織主席孟宏偉獲刑13年半

2020-01-21 21:14

紅三代開車闖北京故宮 院長道歉、副院長停職

2020-01-22 00:34

投審會核准沃旭、CIP增資逾170億 加速風場開發

2020-01-21 18:42

向台商說明反滲透法 張小月：春節將辦說明會

2020-01-21 15:21

國際刑警組織前主席孟宏偉 「受賄罪」判刑13年半

2020-01-22 00:31

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top