「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

港府政務司長張建宗指出，穆迪下調香港主權評級的決定，是不公平做法。 （中通社） 分享 facebook

國際信評機構穆迪（Moody's）將香港政府長期信貸評級由「Aa2」轉為「Aa3」，香港特區政府發言人表示，非常不認同評級機構穆迪對香港情況的評估，並且對穆迪下調香港信用評級的決定深感失望。

穆迪認為香港管治能力遜預期，昨日再調低滙豐控股旗下滙豐銀行、恒生銀行及港鐵的評級。其他評級機構惠譽（Fitch Ratings）去年九月已將香港信用評級由第二高的AA+，下調至AA級，評級展望評為負面。

香港中通社報導，穆迪報告稱，香港體制和管治能力不及以往所估計。過去九個月香港沒有展現具體計畫處理香港市民所反映的政治、經濟及社會問題，認為港府管治能力不如該行早前所評估。這是穆迪三年內第二度調低香港主權評級。

香港政府政務司長張建宗指出，信貸評級機構穆迪投資再下調香港主權評級的決定，是不公平做法，他認為穆迪從政治角度看香港，作出針對性批評並不恰當，對此感到遺憾。

據官方香港電台報導，張建宗出席行政會議前表示，穆迪忽略了香港的制度優勢，他形容香港是好客之都，營商環境吸引，而且堅守「一國兩制」，亦是自由的經濟體。在管治方面，香港政府早前推出十項民生政策措施，顯示具有管治意志。

香港交易所主席史美倫昨天也表示，香港示威風波持續，但未見有明顯資金流出香港，反映全球投資者仍然認為香港是一個具有吸引力的市場。

正在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的史美倫，接受媒體訪問時稱，香港雖然出現示威活動，但金融市場表現良好，資本市場仍非常強勁。見不到香港有顯著的資金流走，反映全球投資者仍然認為香港金融市場是一個吸引的市場。

史美倫指出，現時有明顯跡象顯示，市場關注香港的抗議示威活動，但相信這些關注將會很快獲得解決。

史美倫認為，在「一國兩制」下，香港特區政府有能力解決當前社會問題。