上海中心城區 完成5G全覆蓋

上海市經濟和信息化委員會21日發布消息稱，上海已建成超過1.6萬個5G基站，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋。成為中國大陸乃至全球5G網絡規模領先的城市之一。

中新社報導，上海具備5G發展優勢，華為、中興、諾基亞貝爾等全球領先的5G設備製造商都集中在上海。2019年，上海市政府與數家運營商簽署5G戰略合作框架協議。

數據顯示，2019年，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商在滬完成相關投資超過126億元（人民幣，下同）；2020年，三大運營商計畫在滬投資200億元，目標是：累計建設3萬個5G基站（另有5萬個5G室內小站），基本實現5G網絡上海全市覆蓋，同步優化1300餘處4G弱覆蓋區。

上海市經濟和信息化委員會方面分析，5G應用將呈現「二八定律」：對個人，只涉及少部分的高端應用，80%的5G應用場景集中在物物通信（M2M），如工業互聯網、車聯網、遠程醫療等領域。現階段，5G針對個人消費的商業模式主要為傳統的終端銷售和流量服務，而從行業應用來看，上海正在實施的200餘項垂直領域5G應用（如融合5G的醫聯體影像協同項目，園區內基於5G的智慧安防等），尚處於技術驗證階段，尚未形成有效的商業模式。

下一步，上海將加強5G商業模式的探索和培育，加速向產業滲透融合。