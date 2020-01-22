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拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

台灣和碩聯合科技股份有限公司全資子公司世碩電子（昆山）有限公司與昆山經濟技術開發區21日簽署投資協議，將新建智能終端及研發、測試生產線項目，預估達產後每年新增產值超300億元（人民幣，下同），公司總產值將突破千億元大關。

中新社報導，世碩電子（昆山）有限公司是由台灣和碩聯合科技股份有限公司於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記本電腦、平板電腦、網絡及通信等電子信息產品整機及相關配套電子零部件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。

世碩電子（昆山）有限公司總經理許世奇表示，公司投產五年來經營狀況良好，2014年投產當年即實現產值200多億元，此後增長至700多億元。據其預測，未來兩年將成為5G投資高峰期，無人駕駛、遠程醫療、智能家居等領域有望迎來爆發式增長。除此次簽署的新增項目外，該公司原有廠區也在加速擴建廠房，增加生產線。隨著新通訊產品產能釋放，業績還將持續增長。

作為昆山電子信息產業的龍頭企業，世碩電子的持續加碼將進一步完善昆山開發區智能終端產業鏈，鞏固和提昇昆山電子信息產業在全大陸乃至全球的重要地位。

履新昆山市委書記半個月的吳新明在會見和碩聯合科技股份有限公司總經理暨執行長廖賜政一行時表示，昆山成為全大陸首個經濟總量突破4000億元的縣級市，離不開台資企業的貢獻。昆山將進一步提升昆台產業合作水平，為台胞台企提供更多更優更便利的服務，協助企業提升核心競爭力。

科技股開發區

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