大陸顏值消費熱 90後成主力軍

在湖南長沙德思勤商場一家日式美甲美睫沙龍，美睫師林榕正在給顧客種增大眼睛效果的「網紅」芭比型開花睫毛。年輕人過年要視訊拜年、自拍、曬照，還有各種聚會，提升顔值的服務年前非常受他們歡迎。林榕說，做美睫的顧客比平時翻了兩倍，16個美甲師、美睫師每天都加班。

中新社報導，互聯網時代，社交平台興起，自拍、曬照等漸變成人們日常生活的一部分，美顔、美妝、美容、醫美、健身、潮流服飾等提升外表的「顔值消費」成中國大陸年輕人新追求。

天貓去年3月發布的「顔值經濟」報告稱，2018年天貓的美妝消費者突破3億元人民幣，年輕化趨勢明顯。2020年1月，Mob研究院發布的「2019中國顔值經濟洞察報告」稱，2019年中國大陸「顔值經濟」APP活躍用戶規模接近4億。

走訪長沙發現，各大涉及形象和容貌的場所、店舖人滿為患，不少年輕人為提升新年顔值不懼掏腰包。中國大陸經濟水平和社會文化的改變，讓民眾對美的追求不再含蓄。網紅的「帶貨」能力，也把年輕粉絲轉化為購買力。

今年30歲的姚凱詩在長沙開了一家做手足護理、美甲美睫和微化妝的店。連日來，做美甲美睫的顧客預約不斷，店裡收入比平時翻了三倍。「大部分是年輕女性，也有男性來紋眉。」姚凱詩說，她還在一家整形醫院做市場部美學顧問，從去年11月開始，每天都有不少人來醫院做微調。「過年要相親，年後要面試，顔值高的人成功的幾率更大，這促使了人們對美的追求」。

從事房地產的「90後」周琳特意在春節前做了美甲美睫，還紋了眉、唇和眼線。她認為，大陸民眾正處於中高端消費快速提升期，變美消費意願愈來愈強，尤其是「90後」、Z世代（統指受互聯網、智能手機和平板電腦等科技產物影響很大的一代人）對美的追求有更大熱情。

「90後」、「00後」正成為消費主力軍，他們崇尚個性、追求品質、關注新鮮和刺激事物，願通過自拍、曬照等方式收割朋友點讚，這種心理與較高邊際消費傾向的共同作用下，引領大陸顔值消費新趨勢。