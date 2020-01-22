東莞2019年生產總值 增7.4%

廣東東莞市素有「世界工廠」之稱，是一座以外向型經濟為主的城市，該市經濟運行情況備受海內外關注。東莞市政府21日透露，2019年面對錯綜複雜的國際國內形勢，東莞實現地區生產總值9482.50億元（人民幣，下同），同比（與上一年相比）增長7.4%。

中新社報導，隨著粵港澳大灣區建設的深入推進，東莞市固定資產投資在工業投資的帶動下，增速持續向好，全年保持高速推進態勢。2019年，全市固定資產投資2128.41億元，同比增長17.5%。

東莞市政府公布的經濟數據顯示，2019年，東莞外貿增速放緩，全市進出口總額13801.7億元，同比增長2.8%，增速比2018年回落6.7個百分點。其中，出口8628.8億元，進口5172.9億元。

2019年，東莞的貿易結構持續優化。一般貿易進出口增長11.4%，占進出口總額的比重為44.6%，比2018年提高了3.4個百分點。對「一帶一路」沿線國家進出口3103.1億元，同比增長17.9%，高於全市進出口增速15.1個百分點；對歐盟進出口1795.5億元，同比增長8.1%。

與此同時，東莞的產業結構也不斷優化。2019年，東莞先進製造業完成工業增加值2420.01億元，同比增長12.7%；高技術製造業完成工業增加值1883.32億元，同比增長20.6%；先進製造業和高技術製造業比重分別達到54.2%和42.2%，比重分別比2018年同期提高1.9個和3.3個百分點。