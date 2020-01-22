陸消費品零售 去年達41兆人民幣

大陸商務部副部長錢克明21日在大陸國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，2019年全年中國大陸社會消費品零售總額41.2兆元（人民幣，下同），同比（與上一年相比）增長8%。消費連續六年保持中國大陸經濟增長第一拉動力。

中新社報導，最新數據顯示，2019年全年社會消費品零售總額41.2兆元，增長8%，扣除汽車增長9%。連續六年保持經濟增長第一拉動力，消費對經濟增長貢獻率57.8%，拉動GDP（國內生產總值）增3.5個百分點。

錢克明說，消費增長主要有四個方面的特點：一是服務消費快於商品消費，居民人均服務性消費支出占比45.9%，比上年提高1.7個百分點。二是鄉村消費快於城鎮消費，鄉村消費增長9%，高於城鎮1.1個百分點。三是線上消費快於線下消費，實物商品網上零售8.5兆元，增長19.5%。四是中高端商品消費快於基本需求消費，化妝品類、通訊器材類分別增長12.6%、8.5%，品質化、個性化、多樣化消費增多。

據大陸商務部綜合司司長儲士家表示，2019年，大陸商務部採取多種措施擴大消費，推動推出促消費20條政策措施。其中包括提升城市消費；擴大農村消費，推動農產品進城、工業品下鄉，推進電商進農村；發展服務消費；促進網上消費，優化電商發展環境等。

儲士家表示，2020年將全力做好提升城市消費、擴大鄉村消費、發展服務消費、促進網上消費等各項工作，加快推動形成強大的大陸國內市場。