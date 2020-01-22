大陸去年黃金消費量 逾千噸

中國黃金協會21日發布的統計數據顯示，2019年全大陸黃金實際消費量為1002.78噸，同比（與上一年相比）下降12.91%。具體來看，2019年大陸國內黃金首飾消費量為676.23噸，同比下降8.16%；金條及金幣消費225.8噸，下降26.97%；工業及其他用途消費100.75噸，下降4.9%。

新華社報導，中國黃金協會分析認為，2019年大陸國內經濟下行壓力較大，下半年黃金價格不斷攀升，是黃金首飾消費明顯下滑主因。同時，金價高企導致實物黃金投資者持謹慎觀望態度，重點企業及商業銀行金條銷量大幅下降。

2019年，國際黃金價格自年初的每盎司1282美元一線開盤，6月起金價開始向上突破，9月4日每盎司突破1557美元，全年平均價格為每盎司1395.6美元，同比增長9.84%。

中國黃金協會發布的統計數據顯示，2019年大陸國內原料黃金產量為380.23噸，連續13年位居全球第一。

統計顯示，與上一年度相比，2019年大陸國內黃金產量減少20.89噸，同比下降5.21%。中國黃金協會表示，受自然保護區內礦業權清退、氰渣作為危險廢物管理、礦山資源枯竭等因素的影響，河南、福建、新疆等重點產金省份礦產金產量下降。

儘管產量下滑，但近年來中國大陸黃金行業不斷深化供給側結構改革，正由規模速度型向質量效益型轉變，產業集中度進一步提升，重點黃金企業（集團）礦產金產量占全大陸的比重提高了2.45個百分點。

統計顯示，2019年中國大陸進口原料產金120.19噸，同比增長6.57%。對此，中國黃金協會表示，大陸國內黃金礦山大幅減產，致使大陸國內黃金冶煉原料供應趨緊，進口黃金冶煉原料有所上升，並已成為中國黃金生產的重要補充。