陸2019年吸收外資達人民幣9,415.2億元，居全球第二。

大陸國務院21日表示，面對去年海內外挑戰上升的複雜局面，大陸商務穩中有進，消費、外貿、外資質量提高，均創歷史新高。去年吸收外資人民幣9,415.2億元，居全球第二位。

央視報導，大陸商務部副部長錢克明表示，2019年全年社會消費品零售總額人民幣（下同）41.2兆元，增8%。連續六年保持經濟增長第一拉動力，消費對經濟增長貢獻率57.8%，拉動GDP增長3.5個百分點。

其次，對外貿易穩中提質。2019年全年出口金額17.2兆元，增5%，進口金額14.3兆元，增1.6%；順差2.9兆元，擴大25%。

民營企業進出口比率升至43.3%，首次成為第一大主體，出口比率達51.9%，一半以上的出口是由民營企業承擔的。其中，跨境電商、市場採購進出口分別增38.3%和19.7%。

吸引外資逆勢增長，商務部外資司司長宗長青指出，按人民幣計，達到9,415億元，年增5.8%；以美元計，1,381億美元，年增2.4%。規模再創歷史新高，穩居發展中國家首位、全球第二位。

中新網報導，宗長青稱，去年底大陸累計設立外資企業數突破100萬家，進出口業務的外資企業有8.4萬家，占大陸外貿企業總數16.8%，進出口額12.6兆元，占全大陸比率39.9%，成為穩外貿的生力軍。

部分發達經濟體對陸投資較快增長，新加坡、荷蘭、韓國對華投資分別增51.1%、43.1%、21.7%。自貿試驗區吸引外資，新設六個自由貿易區和增設上海自貿區臨港新片區，18個自貿區落地外資企業6,242家、利用外資人民幣1,436億元，占全大陸比率均逾15%。

引資結構越來越優，服務業吸收外資6,817億元，增12.5%。其中，醫藥製造業、電器機械和器材製造業、儀器儀表外資分別增61%、41%和48%。