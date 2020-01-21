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人行春節前「放錢」已近10兆

2020-01-21 21:17聯合報 記者李仲維/即時報導

為維護春節前銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行21日再度進行人民幣1,000億元逆回購操作，連續6個交易日已投放人民幣1.45兆元，加上1月6日的降準，人行在春節前「放錢」已達人民幣2.25兆元（約新台幣9.7兆元）。

此外，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，人行20日也進行今年第一期央行票據互換(CBS)操作，操作量為人民幣60億元，期限3個月。

值得注意的是，1月20日公布的貸款市場報價利率(LPR)沒有如市場預測下降，此次報價為LPR改革後的第六次報價，1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%，均與之前持平。

中新經緯引述中國民生銀行首席研究員溫彬表示，本次LPR兩個品種報價均與上次持平，超出市場預期。由於今年初人行全面降準0.5個百分點，釋放長期低成本資金，有助於降低銀行資金成本，引導LPR下降。

此外，人民幣兌美元中間價升值58個基點，報6.8606，創2019年7月2日以來新高。東方金誠研報分析，美國非農就業數據未能延續強勁增長，市場對美國聯準會將利率保持低位的預期持續，短期內美元指數面臨一定壓力。在岸人民幣匯率呈現出單邊升值的獨立行情。

東方金誠指出，人民幣匯率波動幅度可能進一步擴大。但逆週期調整力度加大下，大陸宏觀經濟回穩預期增強，金融市場逐步開放下人民幣資產對國際資本的吸引力上升，短期內人民幣匯率很大機率將維持雙向波動且偏強勢運行。綜合各類影響因素，預計短期內人民幣對一籃子貨幣匯率指數將出現一定幅度升值。

中金公司認為，今年人民幣匯率可能走強至6.72元附近。天風證券也表示，人民幣匯率會回到2019年初6.7-6.8元水準的機率很大，這可能是短期內這一輪人民幣升值的大概位置。

中國人民銀行（圖：新華社）
中國人民銀行（圖：新華社）
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人民幣春節

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