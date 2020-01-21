親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國陷資本寒冬 科技新創圈面臨「泡沫爆破」

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

投審會核准沃旭、CIP增資逾170億 加速風場開發

2020-01-21 18:42聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

經濟部投審會今（21）日召開委員會議，通過丹麥離岸風電開發商沃旭、哥本哈根基礎建設（CIP）約新台幣169.7億元及8.2億元增資案，將用於風場開發。投審會表示，隨著風場施工時程推進，預期後續將持續有增資案送審。

投審會今核准及備查重大投資案件計13件，其中五件僑外投資、三件對外投資及五件對大陸投資案。

丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S分別以新台幣169億7,000萬元、78億3,750萬元增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，實行後股權比例均為100％，經營發電業。

另一家丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣8億2,386萬元增資哥本哈根基礎建設彰芳股份有限公司，並轉投資彰芳風力發電股份有限公司，經營發電業。

僑外投資案還包括核准紐約證券交易所上市公司LIVE NATION以逾新台幣2.4億元，投資國內售票系統拓元公司，未來將繼續經營藝文活動售票業務，預期將加強合作開拓台灣藝文市場。

美國大型娛樂公司LIVE NATION以新台幣2億4,369萬元投資拓元股份有限公司。投審會表示，完成投資後，拓元公司將繼續經營既有業務，預期未來雙方將加強在拓展國內藝文市場的合作。

值得注意的是，1月核准及核備對大陸投資案較多，共五件，總金額逾4億美元。其中，南亞電路板瞄準大陸5G及網通市場需求，申請匯出4,800萬美元增資昆山子公司。

科技廠穩懋半導體申請匯出1,100萬美元，增資江蘇全穩康源農業發展有限公司，經營生豬養殖及生豬養殖技術研發等業務。投審會分析，台灣在生豬養殖管理及技術較大陸領先，可能因豬瘟疫情蔓延取得優勢。

丹麥半導體疫情

延伸閱讀

美國上市公司投資拓元 2.4億布局台灣藝文市...

台商對陸投資 連四年負成長

半導體及風電挹注 2019年僑外投資創10年...

政策加持 離岸風電股拉砲

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

撒70億紅包 春節流量戰開打

2020-01-21 01:54

大陸 去年人均使用快遞45件

2020-01-21 01:54

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

2020-01-20 12:31

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00

挑戰騰訊手遊王國 彭博：字節跳動今春推兩款遊戲

2020-01-20 10:45

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

滬牌年度首拍 中標率破6

2020-01-20 02:16

廣東外貿規模 續居大陸第一

2020-01-20 02:16

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

陸地方拚經濟 聚焦四關鍵

2020-01-19 23:21

陸穩基建穩增長 三個看點

2020-01-19 23:21

陸企人物／便利蜂 更關注別人失敗的經驗

2020-01-19 12:22

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

陸吸引外國專家 喊擴大開放

2020-01-19 00:39

一行兩會…聚焦融資小微企

2020-01-19 00:39

陸電信、能源、國企 高層大風吹

2020-01-19 00:38

科創板市值逾人民幣1兆元

2020-01-19 00:38

蔡連任ECFA將終止？馬曉光：兩岸都不希望成果得而復失

2020-01-15 10:52
看更多

熱門文章

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

影／罹患罕見皮膚早衰症 陸少女整形術後首度亮相

2020-01-21 17:50

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

陸2019姓名報告 第一大姓是王

2020-01-21 00:13

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

「咱家這麼有錢！」女兒翻出150多本存摺 爸爸卻說...

2020-01-21 13:50

國際刑警組織前主席孟宏偉 受賄被判13年6月

2020-01-21 16:24

垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

駱惠寧：港缺國安機制 外部勢力可滲透

2020-01-21 00:13

民眾穿睡衣上街不文明？ 竟遭官員公布身家資料

2020-01-21 19:35

最長海底地鐵隧道 青島８號線貫通

2020-01-21 01:53

出席引渡庭 孟晚舟抵加國法院

2020-01-21 03:54

再傳殺醫 北京眼科醫護3傷

2020-01-21 00:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

武漢肺炎疫情擴散 陸股投資人抱股過年信心面臨考驗

2020-01-21 18:16

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

武漢肺炎疫情擴大 陸股、港股下探

2020-01-21 14:09

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

孟晚舟案／律師：不符雙重犯罪 罪名是幌子

2020-01-21 14:19

武漢肺炎衝擊港股 恆指下挫810點

2020-01-21 17:23

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

90後膺「中國福娃」 獲6.6噸百萬年貨分全村

2020-01-21 13:48

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

港人到廣州 可「掃碼」搭公交

2020-01-21 01:54

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

新人車上發喜糖 動車成婚車

2020-01-21 13:49

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top