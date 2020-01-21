投審會核准沃旭、CIP增資逾170億 加速風場開發

經濟部投審會今（21）日召開委員會議，通過丹麥離岸風電開發商沃旭、哥本哈根基礎建設（CIP）約新台幣169.7億元及8.2億元增資案，將用於風場開發。投審會表示，隨著風場施工時程推進，預期後續將持續有增資案送審。

投審會今核准及備查重大投資案件計13件，其中五件僑外投資、三件對外投資及五件對大陸投資案。

丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S分別以新台幣169億7,000萬元、78億3,750萬元增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，實行後股權比例均為100％，經營發電業。

另一家丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣8億2,386萬元增資哥本哈根基礎建設彰芳股份有限公司，並轉投資彰芳風力發電股份有限公司，經營發電業。

僑外投資案還包括核准紐約證券交易所上市公司LIVE NATION以逾新台幣2.4億元，投資國內售票系統拓元公司，未來將繼續經營藝文活動售票業務，預期將加強合作開拓台灣藝文市場。

美國大型娛樂公司LIVE NATION以新台幣2億4,369萬元投資拓元股份有限公司。投審會表示，完成投資後，拓元公司將繼續經營既有業務，預期未來雙方將加強在拓展國內藝文市場的合作。

值得注意的是，1月核准及核備對大陸投資案較多，共五件，總金額逾4億美元。其中，南亞電路板瞄準大陸5G及網通市場需求，申請匯出4,800萬美元增資昆山子公司。

科技廠穩懋半導體申請匯出1,100萬美元，增資江蘇全穩康源農業發展有限公司，經營生豬養殖及生豬養殖技術研發等業務。投審會分析，台灣在生豬養殖管理及技術較大陸領先，可能因豬瘟疫情蔓延取得優勢。