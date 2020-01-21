親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山

2020-01-21 17:47聯合報 記者李仲維／即時報導

和碩旗下全資子公司世碩電子(昆山)與昆山經濟技術開發區今（21）日簽署投資協議，將新建智慧終端機及研發、測試生產線項目，預估達產後每年新增產值逾人民幣300億元，公司總產值將突破千億元大關。

中新網報導，世碩電子(昆山)是由碩聯合科技於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記型電腦、平板電腦、網路及通信等電子資訊產品整機及相關配套電子零組件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。

世碩電子(昆山)總經理許世奇表示，公司投產五年來經營狀況良好，2014年投產當年即實現產值人民幣200多億元，之後增長至700多億元。他預測，未來兩年將是5G投資高峰期，無人駕駛、遠端醫療、智慧家居等領域有望迎來爆發式增長。除了這次簽署的新增項目外，公司原有廠區也在加速擴建廠房，增加生產線。隨著新通訊產品產能釋放，業績還將持續增長。

甫上任昆山市委書記半個月的吳新明在會見和碩總經理暨執行長廖賜政時表示，昆山成為大陸全國首個經濟總量突破人民幣4,000億元的縣級市，離不開台資企業的貢獻。昆山將進一步提升昆台產業合作水準，為台胞台企提供更多更優更便利的服務，協助企業更好地提升核心競爭力，共同應對國際競爭和風險挑戰。

昆山市委書記吳新明。圖：蘇州高新區管委會
昆山市委書記吳新明。圖：蘇州高新區管委會
分享

人民幣開發區

延伸閱讀

傳赴越南設新生產基地 和碩：仍在評估

和碩集團 操刀威秀頂級影城設計案

看準陸醫藥升級轉型 開發資本新成立人民幣生醫...

又一家蘋果代工廠把產線移出大陸 和碩擬在越南...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

熱門文章

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top