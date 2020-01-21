和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山
和碩旗下全資子公司世碩電子(昆山)與昆山經濟技術開發區今（21）日簽署投資協議，將新建智慧終端機及研發、測試生產線項目，預估達產後每年新增產值逾人民幣300億元，公司總產值將突破千億元大關。
中新網報導，世碩電子(昆山)是由碩聯合科技於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記型電腦、平板電腦、網路及通信等電子資訊產品整機及相關配套電子零組件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。
世碩電子(昆山)總經理許世奇表示，公司投產五年來經營狀況良好，2014年投產當年即實現產值人民幣200多億元，之後增長至700多億元。他預測，未來兩年將是5G投資高峰期，無人駕駛、遠端醫療、智慧家居等領域有望迎來爆發式增長。除了這次簽署的新增項目外，公司原有廠區也在加速擴建廠房，增加生產線。隨著新通訊產品產能釋放，業績還將持續增長。
甫上任昆山市委書記半個月的吳新明在會見和碩總經理暨執行長廖賜政時表示，昆山成為大陸全國首個經濟總量突破人民幣4,000億元的縣級市，離不開台資企業的貢獻。昆山將進一步提升昆台產業合作水準，為台胞台企提供更多更優更便利的服務，協助企業更好地提升核心競爭力，共同應對國際競爭和風險挑戰。
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