和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山

和碩旗下全資子公司世碩電子(昆山)與昆山經濟技術開發區今（21）日簽署投資協議，將新建智慧終端機及研發、測試生產線項目，預估達產後每年新增產值逾人民幣300億元，公司總產值將突破千億元大關。

中新網報導，世碩電子(昆山)是由碩聯合科技於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記型電腦、平板電腦、網路及通信等電子資訊產品整機及相關配套電子零組件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。

世碩電子(昆山)總經理許世奇表示，公司投產五年來經營狀況良好，2014年投產當年即實現產值人民幣200多億元，之後增長至700多億元。他預測，未來兩年將是5G投資高峰期，無人駕駛、遠端醫療、智慧家居等領域有望迎來爆發式增長。除了這次簽署的新增項目外，公司原有廠區也在加速擴建廠房，增加生產線。隨著新通訊產品產能釋放，業績還將持續增長。