百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

香港經濟衰退，去年10至12月經季節調整的失業率為3.3%，是自2017年1月以來的3年新高。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港經濟陷衰退，統計處昨日公布，去年10至12月經季節調整的失業率為3.3%，是2017年1月以來的3年新高；其中零售、住宿及膳食服務業持續低迷，失業率5.2%，亦是3年以來高位；建造業亦明顯惡化，樓房裝修的失業率更高達8.6%。有學者預測失業率會繼續上升，農曆年後零售、餐飲業會有裁員潮。

明報報導，去年第四季就業人數為381.78萬，按季減少約1.28萬人。多個行業失業率都處於高位，除了零售、住宿及膳食服務業的5.2%是自2016年9月的最高水平外，零售業及餐飲業失業率也分別達4.8%及6.1%。

建造業亦受衰退影響，其中樓房裝飾、修葺及保養業失業率由去年9至11月的7%，增至10至12月的8.6%；地基及上蓋工程失業率亦達4.7%。

勞工及福利局長羅致光表示，若整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將面對更大壓力，政府會密切留意情。

據報導，浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，由於失業率是以過去3個月的平均情計算出來，有滯後情，料短期內失業率仍會繼續上升，今年首季至第二季之間將上升至3.4%。由於部分企業早前已宣布整合或關閉分店，麥萃才相信在農曆新年後，不少食肆、零售會出現裁員潮。