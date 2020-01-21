親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／嘉市通緝犯開車撞傷警 警開6槍嫌犯仍逃逸

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13聯合報 記者林宸誼／即時報導

大陸商務部副部長錢克明21日表示，2019年全年實際利用外資（FDI）人民幣9,415億元，年增5.8%；新設外資企業超過4萬家，保持第二大外資流入國。

針對中美首階段貿易協議，商務部外貿司司長李興乾表示，將基於市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口，不會影響從其他國家進口。

香港經濟日報報導，外資結構持續優化，高技術產業利用外資人民幣2,660億元，年增25.6%，佔比升至28.3%。

部分發達經濟體對大陸投資較快增長，新加坡、荷蘭、南韓對華投資分別年增51.1、43.1及21.7%。

不過全年非金融類對外直接投資1,106億美元，下降8.2%；商務部指出，本來擔心大量企業要轉移，惟從目前數字上看，沒出現大量產業轉移及利潤下降。

此外，大陸去年整個市場的物價運行基本平穩，為保障市場供應和平抑價格，全年投放中央儲備凍豬肉14萬噸、牛羊肉7,300噸。

李興乾表示，大陸歡迎優質、有競爭力的美國產品進入大陸市場，希望美方為擴大對大陸出口創造條件，大陸會積極主動擴大進口，是既定的貿易政策，是推進貿易高質量發展的必然選擇。

商務部綜合司司長儲士家指出，中美簽署首階段經貿協議，符合市場原則，符合全球生產者、消費者、投資者利益，對中美及世界經濟有利，將共同努力落實好協議，促進中美經貿關係更好發展。

大陸去年實際利用外資（FDI）人民幣9,415億元，年增5.8%。圖／香港經濟日...
大陸去年實際利用外資（FDI）人民幣9,415億元，年增5.8%。圖／香港經濟日報
分享

外資

延伸閱讀

中國彩電受惠股：致新

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

大陸非洲豬瘟肆虐+貿易戰休兵 美豬農準備發大...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

扯習近平後腿？一帶一路國企爆雷 歐盟商會強烈抨擊

2020-01-21 09:46

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

撒70億紅包 春節流量戰開打

2020-01-21 01:54

大陸 去年人均使用快遞45件

2020-01-21 01:54

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

2020-01-20 12:31

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00

挑戰騰訊手遊王國 彭博：字節跳動今春推兩款遊戲

2020-01-20 10:45

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

滬牌年度首拍 中標率破6

2020-01-20 02:16

廣東外貿規模 續居大陸第一

2020-01-20 02:16

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

陸地方拚經濟 聚焦四關鍵

2020-01-19 23:21

陸穩基建穩增長 三個看點

2020-01-19 23:21

陸企人物／便利蜂 更關注別人失敗的經驗

2020-01-19 12:22

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

陸吸引外國專家 喊擴大開放

2020-01-19 00:39

一行兩會…聚焦融資小微企

2020-01-19 00:39

陸電信、能源、國企 高層大風吹

2020-01-19 00:38

科創板市值逾人民幣1兆元

2020-01-19 00:38

大陸再開放50城跨境電商零售進口 涵蓋31省區

2020-01-18 16:09

農歷春節將至 陸三大電信商及五大能源國企高層集體大風吹

2020-01-18 16:00
看更多

熱門文章

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

孟晚舟引渡案進入庭審 陸外交部：及早釋放孟晚舟

2020-01-20 16:22

香港示威再爆流血衝突 中聯辦主任：堅守「一國兩制 」

2020-01-20 16:53

陸2019姓名報告 第一大姓是王

2020-01-21 00:13

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54

影／迎鼠年…竟讓活豬68米高空彈跳！網轟「虐畜」

2020-01-20 16:02

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

駱惠寧：港缺國安機制 外部勢力可滲透

2020-01-21 00:13

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

赴瑞士研討會 陳明祺籲陸重啟兩岸良性互動

2020-01-20 19:45

出席引渡庭 孟晚舟抵加國法院

2020-01-21 03:54

「咱家這麼有錢！」女兒翻出150多本存摺 爸爸卻說...

2020-01-21 13:50

再傳殺醫 北京眼科醫護3傷

2020-01-21 00:13

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

最長海底地鐵隧道 青島８號線貫通

2020-01-21 01:53

陸商務部：希望美方為擴大對陸出口創造條件

2020-01-21 11:57

穆迪調低對港評級 港政務司長張建宗：不公平

2020-01-21 11:10

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

「美國工廠」再接再厲 男主角曹德旺將首秀奧斯卡

2020-01-21 13:50

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

武漢肺炎疫情擴大 陸股、港股下探

2020-01-21 14:09

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

港人到廣州 可「掃碼」搭公交

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

孟晚舟溫哥華出席引渡庭 雙重犯罪是攻防焦點

2020-01-21 04:08

抗爭不止 穆迪調降香港信評至Aa3

2020-01-20 22:51

廣州春運流量 估破3千萬人次

2020-01-21 01:54

去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

2020-01-21 14:13

90後膺「中國福娃」 獲6.6噸百萬年貨分全村

2020-01-21 13:48

孟晚舟案／律師：不符雙重犯罪 罪名是幌子

2020-01-21 14:19

廈門聚會陸律師遭關押 民團：處境比白色恐怖差

2020-01-20 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top