去年FDI增5.8% 陸商務部：協議不影響他國進口

大陸商務部副部長錢克明21日表示，2019年全年實際利用外資（FDI）人民幣9,415億元，年增5.8%；新設外資企業超過4萬家，保持第二大外資流入國。

針對中美首階段貿易協議，商務部外貿司司長李興乾表示，將基於市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口，不會影響從其他國家進口。

香港經濟日報報導，外資結構持續優化，高技術產業利用外資人民幣2,660億元，年增25.6%，佔比升至28.3%。

部分發達經濟體對大陸投資較快增長，新加坡、荷蘭、南韓對華投資分別年增51.1、43.1及21.7%。

不過全年非金融類對外直接投資1,106億美元，下降8.2%；商務部指出，本來擔心大量企業要轉移，惟從目前數字上看，沒出現大量產業轉移及利潤下降。

此外，大陸去年整個市場的物價運行基本平穩，為保障市場供應和平抑價格，全年投放中央儲備凍豬肉14萬噸、牛羊肉7,300噸。

李興乾表示，大陸歡迎優質、有競爭力的美國產品進入大陸市場，希望美方為擴大對大陸出口創造條件，大陸會積極主動擴大進口，是既定的貿易政策，是推進貿易高質量發展的必然選擇。