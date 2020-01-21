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大陸防疫專家建議 近期避免前往武漢

2020-01-21 00:26聯合報 記者林則宏／即時報導

武漢肺炎」疫情急速升溫，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山20日晚間接受央視連線時，針對如何預防新型冠狀病毒提出三點建議：一、近期儘量避免前往武漢；二、若有發燒等不適症狀應立即就醫；三、隨時佩戴口罩，但不一定要戴N95口罩。

大陸證實感染新型冠狀病毒的病例，近日瞬間暴增。截至20日20時，大陸境內累計確診新型冠狀病毒肺炎病例已達218例，其中武漢198例，北京5例，廣東14例，上海1例。

鐘南山是大陸著名呼吸病學專家，也是2003年大陸應對SARS疫情的重要專家。鐘南山在接受央視連線時表示，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很大可能是野生動物，比如竹鼠、獾等。

鐘南山表示，根據目前的資料，新型冠狀病毒肺炎肯定能人傳人。因為在廣東有兩個病例都沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了新型冠狀病毒肺炎。鐘南山說，「現在可以說，肯定的，有人傳人現象。」

此外，圍繞著有新型冠狀病毒的病人因為護理等緣故，已有14個醫務人員受到感染。鐘南山指出，出現人傳人和醫務人員感染的情況，是非常重要的標誌。

但鐘南山也表示，新型冠狀病毒與SARS病毒相比，儘管有很多的同源性，但兩者是平行的、完全不同的病毒，只是某些方面有近似的地方。鐘南山說，新型冠狀病毒的感染正在「爬坡」（逐步增加），但相比SARS傳染性沒那麼強。

鐘南山建議可佩戴口罩以防止感染新型冠狀病毒，但不一定非要戴N95口罩。他指出，一般的口罩就能阻擋大部分帶有病毒的飛沫進入呼吸道。他強調，預防新型冠狀病毒，戴口罩還是有用的。

「武漢肺炎」疫情急速升溫，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山呼籲，近期儘量避免...
「武漢肺炎」疫情急速升溫，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山呼籲，近期儘量避免前往武漢。（新華社）
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武漢肺炎SARS

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