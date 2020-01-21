大陸 去年人均使用快遞45件

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟20日在北京舉行的記者會上說，2019年，中國大陸快遞服務企業業務量累計完成630億餘件，人均使用快遞約45件。自2014年躍居世界首位以來，中國大陸快遞業務量已經連續6年居世界首位。

中新社報導，數據顯示，2019年大陸全國重點地區快遞服務全程時限為56.2小時，較2018年縮短0.64小時。72小時準時率為79.26%，較2018年提高0.29個百分點。

目前全大陸已擁有232個大型快件自動化分揀中心，節省人力40%，提高操作效率超過50%，大幅縮短了郵快件的處理時限。隨著大數據、雲計算、物聯網和人工智能等先進技術在快遞業廣泛應用，快遞服務全程時限實現了逐年改善。

日前，大陸交通運輸部發布了「郵政業寄遞安全監督管理辦法」，該「辦法」經大陸國家郵政局研究起草修改，將於2020年2月15日起施行。

邊作棟指出，「辦法」分類細化了生產場所、處理場所的視頻監控的要求，從多個角度完善了企業的安全主體責任。有利於企業在業務量高速增長的背景下堅守安全底線，規範操作，預防寄遞安全事故的發生。

邊作棟指出，對於用戶信息的保護，「辦法」明確了企業按照大陸國家網絡安全等級保護制度的要求，防止保存於網絡中的用戶信息洩露或者被竊取、篡改。在文件管理層面，「辦法」要求企業建立寄遞詳情單及電子數據管理制度，定期銷毀已使用過的寄遞詳情單，妥善保管用戶信息等電子數據，採取有效手段保證用戶信息安全。

當前，中國大陸農村地區快遞網點已超過3萬個、公共取送點達6.3萬個，鄉鎮快遞網點覆蓋率達到96.6%。邊作棟表示，2020年年底，力爭實現全大陸鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98%，快遞服務直投到村比例顯著提升。