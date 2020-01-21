撒70億紅包 春節流量戰開打

農曆鼠年春節日益臨近之際，中國知名互聯網公司紛紛推出數億元（人民幣，下同）的春節手機紅包和營銷政策，開啟了春節流量和用戶爭奪戰。據不完全統計，各互聯網公司宣布推出的春節紅包已達70億元。

中新社報導，隨著行動支付普及，春節紅包已成為人們喜聞樂見的一種春節互動形式。到目前為止，阿里巴巴、京東、拼多多、蘇寧易購、小紅書、快手、抖音、騰訊微視、百度等紛紛上線春節大補貼活動。

傳統互聯網巨頭仍是春晚紅包主力軍。淘寶今年成為春晚獨家電商合作夥伴。百度去年成為春晚紅包互動合作夥伴嚐到甜頭，不到5個小時的春晚時間，互動就有208億次。今年又推出5億元現金紅包。在互動設計上，也注重吸引各個年齡層，迎合「00後」和老年人。

微信2014年起借春節紅包成功普及了行動支付。今年微信推出用微視發視頻紅包，讓短視頻成為新的流量入口，並為此投入10億元補貼。

除此之外，抖音、快手等視頻平台今年也加入春節紅包大戰。前不久，快手宣布成為春晚合作夥伴，並準備了10億元紅包。抖音則推出集卡、紅包雨等活動，讓用戶可以分享20億元紅包，比去年翻了一番。

網經社電子商務研究中心主任曹磊表示，互聯網公司通過春晚發紅包的方式進行粗放式撒網，從點至面獲取大量流量，再通過各種組合方式進行細分，將用戶引流到自家的其他產品上，進而一步一步獲取用戶價值，最終實現流量的價值變現。

作為華人最重要的傳統節日，春節紅包能够提升用戶活躍度和參與度。專家認為，互聯網平台利用春節發紅包造勢，在渲染節日氣氛的同時也擴大了公司宣傳，而用戶則通過發網絡紅包送春節祝福以及維持社交關係。