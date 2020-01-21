寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

1月19日一早，30萬噸級「熱情」號油輪從沙烏地阿拉伯運載約26.2萬噸原油，經萬里海上絲綢之路，抵達浙江省寧波市算山碼頭，標誌著該碼頭累計吞吐量突破6億噸大關，刷新中國大陸企業自備海運碼頭累計吞吐量最高紀錄。

中新社報導，據瞭解，自1977年接卸第一船原油—「大慶45」號輪原油以來，中國大陸最大的企業自備海運碼頭—位於寧波舟山港北侖港區的算山碼頭，從5萬噸級泊位起步，成長為擁有兩個30萬噸級泊位、年設計吞吐量4500萬噸的巨無霸。

「1988年12月，算山碼頭迎來滿載5萬噸塔比斯原油的『海王』號油輪，也迎來了新中國第一噸『洋原油』上岸。」據鎮海煉化港務儲運部總工程師劉興剛介紹，作為中國大陸首批取得外貿自主權的石化企業，鎮海煉化充分利用海內外資源，積極拓展中國大陸和海外兩大市場。

「從原先以中東地區為主，逐漸拓展到非洲、歐洲、美洲等地區，鎮海煉化原油採購已超過200種。」劉興剛表示，2019年初，浙產航煤和柴油首次出口歐洲從算山碼頭啟運。鎮海煉化成品油、聚丙烯、瀝青等產品遠銷亞洲、非洲、美洲、歐洲，算山碼頭跨區域遠洋貿易已成常態，「自2013年中國發出『一帶一路』倡議以來，通過算山碼頭進出口原油、石化產品逾1.59億噸，鎮海煉化成為『一帶一路』倡議積極踐行者。」

眼下，作為算山碼頭新一輪發展目標，中國石化寧波成品油基地項目建設如火如荼。「項目建成後，將進一步發揮港口優勢，提升浙江省油品供應保障能力和出口能力。」劉興剛說。