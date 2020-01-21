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北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

去年，北京推出促進5G、超高清視頻、機器人等領域發展的行動方案。今年，北京將加快5G商用步伐，編製5G關鍵產品發展路線圖，推動建設5G研究院，加快典型場景應用。北京市經濟和信息化局局長王剛在20日舉行的「北京市2020年經濟和信息化工作會」上透露上述訊息。

中新社報導，王剛表示，去年，北京搶抓5G商用機遇，實施「一五五一」工程，包括一個突破—突破中高頻核心器件技術等關鍵環節，五大場景推進五大典型應用，並培育一批5G產業新業態。其中，五大場景分別是智慧交通、智慧醫療、工業互聯網、智慧城市和超高清視頻。

王剛指出，今年，北京將在智能網聯汽車、5G、大數據等領域加快布局產業技術標準，促進標準國際化。同時，加快新興產業布局，培育經濟發展新動能，尤其是加快5G商用步伐，深入實施「一五五一」工程，編製5G關鍵產品發展路線圖，推動建設5G研究院，制定政策包，加快典型場景應用。

他表示，北京還將創建國家北斗創新應用綜合示範區。對接北京2022年冬奧會和冬殘奧會、北京城市副中心等重點建設需求，推進5G、氫燃料電池汽車、超高清視頻等示範應用。同時，引導工藝美術、食品、服裝等產業配套北京2022年冬奧會和冬殘奧會，支持優勢特色企業「走出去」，打響國際品牌。

去年，北京加強區域協同，擴大國際交流，推動產業加快開放發展，推動重點項目加快落地。像奔馳新能源汽車生產基地等47個重點項目落地建設，小米移動互聯網產業園等52個項目竣工。

王剛指出，今年將推進京津冀協同發展，擴大產業交流合作。利用行業協會、國際活動等搭建的平台，推動企業參與「一帶一路」建設。進一步推動互聯網信息領域擴大開放，加快推進一批海外新興技術項目落地。 據悉，今年將努力實現福田戴姆勒高端重卡、中芯國際集成電路創新中心等66個項目開工建設，長陽航天城電子科技園等74個項目竣工驗收。

北京

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