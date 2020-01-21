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2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市推進科技創新中心建設條例」20日經上海市第十五屆人民代表大會第三次會議表決通過。這意味著，上海科技創新中心建設升級。

中新社報導，2015年，上海發布「關於加快建設具有全球影響力的科技創新中心的意見」，提出「兩步走」規劃，第一步是到2020年，要形成科技創新中心基本框架體系；第二步是到2030年，要形成科技創新中心的核心功能。

因此，2020年也是上海科技創新建設的「升級年」。「條例」有以下幾個特點：首先，鼓勵創新、寬容失敗。上海將營造鼓勵創新、寬容失敗的創新環境，支持可能產生顛覆性創新成果但意見分歧較大的非共識項目；對於科研所產生的失敗，在依法依規、未牟取非法利益、未違反誠信要求的前提下，不作負面評價；按照鼓勵創新、包容審慎的原則，完善新技術、新產業、新業態、新模式的監管措施。

其次，融入全球科技創新網絡。建設具有全球影響力的科技創新中心，上海將加強全方位、多層次、寬領域的國際科技創新交流合作，營造有利於創新要素跨境流動的良好環境，積極融入全球科技創新網絡。

在國際合作上，上海將鼓勵各類創新主體通過舉辦國際科技交流活動、共建聯合實驗室和研發基地、建立海外研發中心、組織或者參與國際大科學計畫和大科學工程等方式參與全球科技創新合作，提高科技創新的國際化水平。

同時，上海也鼓勵國際科技組織、跨國企業研發中心，以及全球知名的高校、科研院所和科技服務機構在上海落戶或者設立分支機構。海外研發機構、科學家與上海市各類創新主體，可以按照規定聯合申報上海市科技計畫項目。

第三，重人才。上海將為各類科技創新人才營造「近悅遠來、人盡其才」的環境。比如，在人才評價上，鼓勵用人單位根據基礎研究、應用基礎研究、技術創新以及科技成果轉化等活動的不同特點，建立人才分類評價機制。又如，上海將支持科技創新人才在科研事業單位與企業間合理流動。

上海高校

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