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穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2019年廣西壯族自治區外貿進出口實現快速增長。南寧海關副關長鄧光文20日在記者會上介紹，2019年，廣西外貿進出口額達4694.7億元（人民幣，下同），比2018年增14.4%，增幅較全陸高11個百分點。

中新社報導，在貿易夥伴方面，廣西對東盟（東協）進出口2334.7億元，增長13.3%，占49.7%，東盟連續20年成為廣西最大貿易夥伴。其中，對泰國進出口318.7億元，增長2.5倍。此外，廣西對香港、歐盟分別進出口567.7億元和220億元，分別增長38.4%和46.9%。

鄧光文表示，作為粵港澳大灣區的直接輻射區和「一帶一路」有機銜接的重要門戶，廣西在保持東盟市場份額的同時，還主動對接粵港澳大灣區，積極開拓「一帶一路」沿線市場，提高對外開放水平。新興進出口市場更加多元化，外貿抗風險能力進一步增強。

廣西商務廳副廳長梁藝光也說，西部陸海新通道和廣西自貿試驗區建設獲重大突破，是廣西外貿快速增長重要因素。

他說，2019年廣西推出「穩外貿」相關政策，加強外貿基地建設，推進邊貿創新發展，抓好進口工作，口岸開放和通關便利化均取得新突破。梁藝光還表示，為加快推動外貿市場多元化，廣西重點鞏固東盟、香港、日韓等傳統市場，開拓英國等歐洲潛力市場，舉辦或組織企業參加境外專業展，取得良好效果。

就2020年廣西外貿形勢，鄧光文認為，隨著支持民營企業改革發展、促進外商投資和優化營商環境等一系列穩外貿政策落地釋放紅利，廣西自貿試驗區獲批，西部陸海新通道建設上升為大陸國家戰略，北部灣港國際門戶港的地位更加突出，以及支持邊境貿易創新發展的一系列政策推出並落地實施，預計廣西外貿有望保持穩步增長態勢。

自貿試驗區一帶一路香港

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