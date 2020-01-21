福建去年GDP 首破4兆人民幣

繼湖北省宣布地區生產總值突破4兆元（人民幣，下同）後，福建省成為又一個GDP破4兆元的省份。據福建省統計局19日下午通報，根據大陸國家統計局1月17日反饋的統一核算數據，2019年福建省地區生產總值躍上4兆元台階，達42395.00億元，以大陸「第四次全國經濟普查」修訂前總量為基數，初步預計增8.0%。

中新社報導，去年GDP位於大陸全國第十的福建緣何「跑步」突破4兆元？福建省統計局局長張國旺解釋道，根據大陸國家統計局「第四次全國經濟普查」修訂後對各省2018年GDP初步核算數的修訂結果，2018年福建省GDP總量為38687.77億元，比初步核算數增加了2883.73億元，2019年福建省GDP增長7.6%，高於全大陸1.5個百分點。

大陸官方統計數據顯示，福建省地區生產總值躍上1兆元、2兆元和3兆元台階的時間分別是2008年、2013年和2017年。這也意味著，從3兆元躍上4兆元台階，福建省只花了2年時間。

就2019年情況而言，張國旺表示，福建省的經濟運行穩中有進，三次產業運行平穩。其中，第一產業增加值2596.23億元，增長3.5%；第二產業增加值20581.74億元，增長8.3%，收入超百億元的工業企業達45家，產值超千億的產業集群達18個；第三產業增加值19217.03億元，增長7.3%，規模以上服務業營業收入實現兩位數增長。

製造業依舊是福建高質量發展的強勁動力。張國旺指出，2019年，福建新舊動能加快轉換，製造業投資增長16.2%。全省高成長企業超過400家，高新技術企業達4500家，高技術產業增加值增長12.3%，高技術製造業投資、製造業技改投資分別增長17.0%和22.2%；新型功能材料、生物醫藥等4個集群入圍大陸國家戰略性新興產業集群，智能手表、平板電腦、智能手機等新產品產量增速迅猛，互聯網、商務服務、科研服務、教育衛生等服務業快速增長。

對外貿易也是福建經濟持續快速增長的重要推動力量。2019年，福建省對外貿易進出口超1.3兆元，外貿進出口增長7.8%，其中出口增長8.7%。目前，東協已成為福建第一大貿易夥伴。