親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

福建去年GDP 首破4兆人民幣

2020-01-21 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

繼湖北省宣布地區生產總值突破4兆元（人民幣，下同）後，福建省成為又一個GDP破4兆元的省份。據福建省統計局19日下午通報，根據大陸國家統計局1月17日反饋的統一核算數據，2019年福建省地區生產總值躍上4兆元台階，達42395.00億元，以大陸「第四次全國經濟普查」修訂前總量為基數，初步預計增8.0%。

中新社報導，去年GDP位於大陸全國第十的福建緣何「跑步」突破4兆元？福建省統計局局長張國旺解釋道，根據大陸國家統計局「第四次全國經濟普查」修訂後對各省2018年GDP初步核算數的修訂結果，2018年福建省GDP總量為38687.77億元，比初步核算數增加了2883.73億元，2019年福建省GDP增長7.6%，高於全大陸1.5個百分點。

大陸官方統計數據顯示，福建省地區生產總值躍上1兆元、2兆元和3兆元台階的時間分別是2008年、2013年和2017年。這也意味著，從3兆元躍上4兆元台階，福建省只花了2年時間。

就2019年情況而言，張國旺表示，福建省的經濟運行穩中有進，三次產業運行平穩。其中，第一產業增加值2596.23億元，增長3.5%；第二產業增加值20581.74億元，增長8.3%，收入超百億元的工業企業達45家，產值超千億的產業集群達18個；第三產業增加值19217.03億元，增長7.3%，規模以上服務業營業收入實現兩位數增長。

製造業依舊是福建高質量發展的強勁動力。張國旺指出，2019年，福建新舊動能加快轉換，製造業投資增長16.2%。全省高成長企業超過400家，高新技術企業達4500家，高技術產業增加值增長12.3%，高技術製造業投資、製造業技改投資分別增長17.0%和22.2%；新型功能材料、生物醫藥等4個集群入圍大陸國家戰略性新興產業集群，智能手表、平板電腦、智能手機等新產品產量增速迅猛，互聯網、商務服務、科研服務、教育衛生等服務業快速增長。

對外貿易也是福建經濟持續快速增長的重要推動力量。2019年，福建省對外貿易進出口超1.3兆元，外貿進出口增長7.8%，其中出口增長8.7%。目前，東協已成為福建第一大貿易夥伴。

福建

延伸閱讀

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負...

陸穩基建穩增長 三個看點

陸20省 調降GDP成長目標

陸人均GDP衝破1萬美元

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

香港買房得不吃不喝20.8年 連10年全球最難

2020-01-21 00:13

多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

2020-01-20 12:31

穩字訣政策奏效 廣西外貿增14.4%

2020-01-21 01:54

2020年 上海科技創新的升級年

2020-01-21 01:54

北京 將加快5G商用步伐

2020-01-21 01:54

寧波算山碼頭 吞吐量破6億噸

2020-01-21 01:54

撒70億紅包 春節流量戰開打

2020-01-21 01:54

大陸 去年人均使用快遞45件

2020-01-21 01:54

大陸防疫專家建議 近期避免前往武漢

2020-01-21 00:26

5G酣戰中 陸：6G不會關門定中國標準

2020-01-21 00:13

鍾南山：14個醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 23:31

大陸新能源車補貼 擬暫緩退場

2020-01-20 23:19

6G全球化標準 陸搶先布局

2020-01-20 23:19

台商對陸投資 連四年負成長

2020-01-20 23:19

醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00

挑戰騰訊手遊王國 彭博：字節跳動今春推兩款遊戲

2020-01-20 10:45

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

滬牌年度首拍 中標率破6

2020-01-20 02:16

廣東外貿規模 續居大陸第一

2020-01-20 02:16

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

汪洋：提高惠台政策實效

2020-01-19 23:24

陸對美韓多晶矽 續徵反傾銷稅

2020-01-19 23:24

陸外商投資負面清單 只減不加

2020-01-19 23:23

陸地方拚經濟 聚焦四關鍵

2020-01-19 23:21

陸穩基建穩增長 三個看點

2020-01-19 23:21

陸20省 調降GDP成長目標

2020-01-19 23:21

陸今年六大任務 首重脫貧攻堅

2020-01-19 23:20

陸企人物／便利蜂 更關注別人失敗的經驗

2020-01-19 12:22

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

陸吸引外國專家 喊擴大開放

2020-01-19 00:39

一行兩會…聚焦融資小微企

2020-01-19 00:39

陸電信、能源、國企 高層大風吹

2020-01-19 00:38

科創板市值逾人民幣1兆元

2020-01-19 00:38

大陸再開放50城跨境電商零售進口 涵蓋31省區

2020-01-18 16:09
看更多

熱門文章

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

2歲女童鐵釘塞插座孔 瞬間皮開肉綻毀容恐截肢

2020-01-20 11:49

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48

備戰武漢疫情擴大 中央流行疫情指揮中心成立

2020-01-20 16:14

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也要通報

2020-01-20 20:03

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

武漢肺炎擴散亞洲 再掀18年前SARS夢魘

2020-01-20 17:28

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

武漢肺炎確診兩日內劇增140例 跨省及跨國首例四起

2020-01-20 15:21

陸冠狀病毒肺炎確診者暴增逾200人 美疑人傳人

2020-01-20 09:40

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

2020-01-20 10:44

武漢肺炎向外擴散 陸坦承：尚未掌握傳染路徑

2020-01-20 14:10

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

出現武漢肺炎首例後 官方證實深圳另有8例隔離治療

2020-01-20 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top