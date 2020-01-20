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醞釀退休？馬化騰連4天減持騰訊 套現78億元

2020-01-20 20:35聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

騰訊董事局主席兼CEO馬化騰拋售公司持股。馬化騰在1月14日至17日，共賣出500萬股騰訊股票，套現約港幣20億元（約新台幣78億元）。

馬化騰在騰訊持股由8.58%減至8.53%。此次減持為馬化騰近兩年來首次，上次減持為2017年10月13日。

澎湃新聞報導，騰訊方面未對馬化騰減持作出置評。騰訊今（20）日收港幣396元，跌0.75%。以股價396港幣計算，馬化騰對騰訊的持股價值約為3,223.4億港幣。

據港交所披露的信息，馬化騰上一次減持是在2017年10月，也是同樣連續4天進行減持，共賣出600萬股，賣出均價在348元到351港幣區間，套現約21億港幣。在馬化騰減持後，騰訊股價持續走高，在2018年2月觸及474.3港幣高點後，逐漸又走低至300港幣以下，從2018年11月開始，騰訊股價震盪回升。

馬化騰於去年中已不再擔任騰訊徵信法定代表人，同時卸任執行董事。騰訊徵信公司成立於2015年，主營項目為機構用戶提供信用訊息支持；企業徵信及相關業務等。

近日深圳市財付通網路金融小額貸款有限公司發生工商變更，騰訊馬化騰卸任公司董事長和總經理，其中董事長由馮明傑接任，總經理由唐羚接任。同時，任宇昕、許晨曄卸任公司董事，新增董事為謝蘭芳。

騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。照片／百度圖庫
騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。照片／百度圖庫
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