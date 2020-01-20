在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

受多重利多消息影響，在岸、離岸人民幣匯率，一度分別升破6.84和6.85，不過在岸人民幣下午收盤報6.8613元，較上個交易日跌28個基點。

人民幣對美元即期匯率，20日在開盤短暫走低後開始升值，先後升破6.86、6.85和6.84，最高升值至6.8398。

反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率也不甘示弱，20日離岸人民幣對美元匯率則以6.8623開盤後，先後升破6.86、6.85關口，最高升值至6.8465。

代表官方意志的人民幣兌美元中間價6.8664，上調214個基點，創下2019年7月19日以來的新高。

南方都市報報導，民生銀行首席研究員溫彬表示，最近人民幣匯率升值預期明顯，主要受基本面和消息面兩方面因素影響，基本面上，經濟站穩、貿易形勢緩和等因素表明總體經濟將繼續保持平穩增長，特別是自2019年下半年開始，逆週期調控力度加大，PMI（製造業採購經理指數）連續兩個月站在榮枯線之上，顯示調控政策效果顯現，總體經濟運行出現站穩回升態勢，支撐人民幣升值。

溫彬指出，消息面上，國際形勢出現緩和跡象，令市場避險情緒回落，市場對人民幣匯率下階段走勢預期樂觀。

第一財經日報報導，多名外資銀行和中資大行外匯交易員表示，近期人民幣的強勢主要和幾大因素有關，分別是偏強的中間價引導人民幣走強；年末為企業結匯旺季，帶動匯率走強；貿易風險緩和的背景下風險情緒攀升，美元小幅走弱，境外資金持續流入配置境內股票和債券市場；2019年第4季經濟觸底站穩態勢顯現，2020年為「十三五」收官之年，穩增長預期升溫。

值得一提的是，除了一些戰略性規劃，企業結匯、購匯也具備較強的季節性特徵，例如年中往往是企業購匯高峰期，因為此時眾多外資企業分紅需購匯，另外還有個人旅遊、遊學等購匯需求；而年末則是企業結匯高峰。

某外資行外匯交易員表示，近期整體季節性結匯的頭寸(外匯交易資金)的確很多，企業出口收匯的不少，尤其確認收匯後不少企業將外匯收入結匯換為人民幣，另外還有些企業一整年沒有結匯的，現在也是時候陸續結匯了，這些都有助提振匯率。