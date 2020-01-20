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2019年台資對陸投資額創史上新低 連4年負成長

2020-01-20 17:03聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

投審會今（20）日公布統計，2019年全年對陸投資額41億7,309萬美元，年減51%；台商對大陸投資額已連續四年負成長，去年投資額更創下史上新低。顯示大陸勞工、環保等經營成本持續上升，生產成本優勢已減弱，且受到美中貿易衝擊，台商赴陸投資意願大幅降低。

對陸投資方面，2019年全年對陸投資件數為610件，年減16%；投資額41億7,309萬美元，年減51%，投資額創下開放以來最低紀錄。次低紀錄在開放元年2009年，對陸投資額71億4259萬美元。

12月單月，對陸投資件數為52件，投資額為4億4,844萬美元。

陸資來台投資方面，2019年全年陸資來台投資件數為143件，年增1.42%；投資額9,718萬美元，年減57.9%。2019年陸資來台金額跌至八年來新低。

投審會表示，投資金額降幅較大，主要受2018年核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司以約7,522萬美元，間接受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司等較大投資案，基期較高所致。12月單月，核准陸資來台投資件數為8件，投資額289萬美元。

自2009年7月至2019年12月累計核准陸資投資件數1,371件，投資額22億8,497萬美元；就業別觀之，前三名分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

投審會表示，對大陸投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省、上海市、廣東省、福建省及浙江省，分居前五名，占對大陸投資總額77%。

在投資業別方面，以批發及零售業、電子零組件製造業、化學材料製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業，及金融及保險業分居前五名。

反觀，2019年全年核准僑外投資額111億9,597萬美元，為近十年次高。投審會表示，在全球投資環境受美中貿易戰影響下，2019年僑外投資金額仍能超過百億美元，且新南向國家來台投資金額年漲幅達1.8倍，顯示政府招商引資及推動新南向政策已發揮一定的綜效。

2019年台資對陸投資額41億7,309萬美元，年減51%，已連續四年負成長。照...
2019年台資對陸投資額41億7,309萬美元，年減51%，已連續四年負成長。照片／投審會官網
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