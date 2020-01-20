中國科學院謊稱自主開發程式語言 負責人被停職

中國科學院團隊日前宣稱自行開發出程式語言，但被網友發現只是將知名程式語言Python換殼重新封裝，連圖標都沒改。團隊負責人隨後致歉並停職，有網友認為是「上有所好，下必趨之」。

中國青年報15日報導，中國科學院計算技術研究所的「計算機體系結構國家重點實驗室編譯技術團隊」主導研發出新程式語言「木蘭」。

報導指，「木蘭」是面向智慧物聯運用的程式語言，也是由中國科研人員「自主設計、開發和實現」。研發團隊負責人劉雷在接受中國科學報訪問時表示，「木蘭」是「我們真正掌握核心技術的編程語言」。

團隊之後也推出了「木蘭」的開放原始碼軟體，供免費下載。然而，來自業界的質疑卻由此開始。

有部落客撰文指出，「木蘭」顯示的圖標和知名程式語言Python一樣；不僅如此，提供的函數也幾乎跟Python一模一樣。

有網友質疑，這套所謂「純自主研發」的程式語言，根本就是把Python打包成一個可解壓縮的文件，還忘了換圖標。所謂的技術含量，「大概等於我買了個iPhone 11，然後包上一張廢報紙」，就宣稱自己研發出新手機。

面對排山倒海的質疑，劉雷18日發出聲明表示，自己之前受訪時犯了兩項錯誤：首先，「木蘭」主要是用於中小學教育，卻將它擴大到智慧物聯領域。其次，「木蘭」的8位單片機上的編譯器是由該團隊開發，但32位單片機上的編譯器「是基於Python開源編輯器進行的二次開發」，採訪中卻誇大為完全自主開發。

中科院19日發聲明表示，劉雷的行為存在欺騙與虛假陳述的科研不端問題，已對他做出停職檢查的決定，並責令實驗室負責人深刻檢討。

但這似乎無法平息網友的眾怒。中國著名問答網站「知乎」上就有網友質疑，這種虛假宣傳、騙取經費、集體詐騙的行為不需要入刑嗎？

有網友則認為這是「上有所好，下必趨之」；也有人挖苦說，至少是被命名為「木蘭」，而不是什麼「習語言」、「習++」（程式語言C語言、C++的諧音）。

中國近年曾出現多起造假自主研發事件，2018年紅芯公司宣稱開發出「世界唯一一顆屬於中國人自己的瀏覽器內核」，結果網友在多次解壓縮下，發現大量和谷歌（Google）瀏覽器Chrome一致的檔名。紅芯公司最後也承認誇大，發聲明致歉。