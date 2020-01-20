親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

「武漢肺炎」攻入北京！中國春運30億人流的防疫難關

中國科學院謊稱自主開發程式語言 負責人被停職

2020-01-20 14:27中央社 台北20日電

中國科學院團隊日前宣稱自行開發出程式語言，但被網友發現只是將知名程式語言Python換殼重新封裝，連圖標都沒改。團隊負責人隨後致歉並停職，有網友認為是「上有所好，下必趨之」。

中國青年報15日報導，中國科學院計算技術研究所的「計算機體系結構國家重點實驗室編譯技術團隊」主導研發出新程式語言「木蘭」。

報導指，「木蘭」是面向智慧物聯運用的程式語言，也是由中國科研人員「自主設計、開發和實現」。研發團隊負責人劉雷在接受中國科學報訪問時表示，「木蘭」是「我們真正掌握核心技術的編程語言」。

團隊之後也推出了「木蘭」的開放原始碼軟體，供免費下載。然而，來自業界的質疑卻由此開始。

有部落客撰文指出，「木蘭」顯示的圖標和知名程式語言Python一樣；不僅如此，提供的函數也幾乎跟Python一模一樣。

有網友質疑，這套所謂「純自主研發」的程式語言，根本就是把Python打包成一個可解壓縮的文件，還忘了換圖標。所謂的技術含量，「大概等於我買了個iPhone 11，然後包上一張廢報紙」，就宣稱自己研發出新手機。

面對排山倒海的質疑，劉雷18日發出聲明表示，自己之前受訪時犯了兩項錯誤：首先，「木蘭」主要是用於中小學教育，卻將它擴大到智慧物聯領域。其次，「木蘭」的8位單片機上的編譯器是由該團隊開發，但32位單片機上的編譯器「是基於Python開源編輯器進行的二次開發」，採訪中卻誇大為完全自主開發。

中科院19日發聲明表示，劉雷的行為存在欺騙與虛假陳述的科研不端問題，已對他做出停職檢查的決定，並責令實驗室負責人深刻檢討。

但這似乎無法平息網友的眾怒。中國著名問答網站「知乎」上就有網友質疑，這種虛假宣傳、騙取經費、集體詐騙的行為不需要入刑嗎？

有網友則認為這是「上有所好，下必趨之」；也有人挖苦說，至少是被命名為「木蘭」，而不是什麼「習語言」、「習++」（程式語言C語言、C++的諧音）。

中國近年曾出現多起造假自主研發事件，2018年紅芯公司宣稱開發出「世界唯一一顆屬於中國人自己的瀏覽器內核」，結果網友在多次解壓縮下，發現大量和谷歌（Google）瀏覽器Chrome一致的檔名。紅芯公司最後也承認誇大，發聲明致歉。

詐騙

延伸閱讀

港8人張貼連儂牆被捕 其中一人是休班警員

杜英宗申讓3萬張南山股

南山人壽停職董座杜英宗 申報轉讓三萬張持股

「花木蘭」重拍仍無木須龍、不唱歌 導演堅持有...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

滬財政支出減10% 應勇：養老金低保標準今年還要提高

2020-01-20 12:37

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

陸工信部：2019年大陸市場5G手機出貨量逾1377萬支

2020-01-20 11:00

挑戰騰訊手遊王國 彭博：字節跳動今春推兩款遊戲

2020-01-20 10:45

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

滬牌年度首拍 中標率破6

2020-01-20 02:16

廣東外貿規模 續居大陸第一

2020-01-20 02:16

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

汪洋：提高惠台政策實效

2020-01-19 23:24

陸對美韓多晶矽 續徵反傾銷稅

2020-01-19 23:24

陸外商投資負面清單 只減不加

2020-01-19 23:23

陸地方拚經濟 聚焦四關鍵

2020-01-19 23:21

陸穩基建穩增長 三個看點

2020-01-19 23:21

陸20省 調降GDP成長目標

2020-01-19 23:21

陸今年六大任務 首重脫貧攻堅

2020-01-19 23:20

陸企人物／便利蜂 更關注別人失敗的經驗

2020-01-19 12:22

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

陸吸引外國專家 喊擴大開放

2020-01-19 00:39

一行兩會…聚焦融資小微企

2020-01-19 00:39

陸電信、能源、國企 高層大風吹

2020-01-19 00:38

科創板市值逾人民幣1兆元

2020-01-19 00:38

大陸再開放50城跨境電商零售進口 涵蓋31省區

2020-01-18 16:09

農歷春節將至 陸三大電信商及五大能源國企高層集體大風吹

2020-01-18 16:00

陸股一周／降準氛圍濃厚 多方氣勢穩健

2020-01-18 13:27

中信里昂風水指數 看好醫療類股2月表現

2020-01-18 11:50

陸人均GDP衝破1萬美元

2020-01-17 23:59

專家示警 大陸今年經濟有壓

2020-01-17 23:52

大陸人均GDP突破1萬美元 穩居全球第2大經濟體

2020-01-17 23:50

陸去年GDP保6 近30年來最差

2020-01-17 23:47

5G大戰初期 電信營運商高層換將

2020-01-17 22:28

中石油、中石化同日換帥 戴厚良、張玉卓接任

2020-01-17 22:21

鬆綁一胎化沒用 大陸出生率達70年最低

2020-01-17 21:34

NAND Flash市況好轉 長江存儲直接切入128層堆疊開發

2020-01-17 18:58

大陸人口破14億了 但5年後恐將陷入負增長

2020-01-17 15:37

蔡連任ECFA將終止？馬曉光：兩岸都不希望成果得而復失

2020-01-15 10:52

北京瞭望／中國經濟的伊朗鏡子

2020-01-13 00:19

大陸宣示從重懲處襲警行為 不得視為一般故意傷害

2020-01-10 14:04

微信用戶最愛的表情貼圖是這一個啦！

2020-01-09 17:32

北京瞭望／大陸逃得過中等收入陷阱？

2020-01-05 23:54
看更多

熱門文章

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

驚！新疆喀什地區規模6.4地震 震源深度16公里

2020-01-19 22:06

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

2020-01-19 16:45

緬中聯合聲明中英文不同 疑中國刻意放出不實翻譯

2020-01-19 20:48

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48

2歲女童鐵釘塞插座孔 瞬間皮開肉綻毀容恐截肢

2020-01-20 11:49

民團遊行籲修法 給香港反送中抗爭者政治庇護

2020-01-19 18:07

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

習近平4月訪東京 日人辦連署反對中國併吞台灣

2020-01-19 22:51

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

陸冠狀病毒肺炎確診者暴增逾200人 美疑人傳人

2020-01-20 09:40

中共召開對台工作會議 強調一中反台獨青年交流

2020-01-19 20:55

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

2020-01-20 10:44

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

2020-01-19 20:52

出現武漢肺炎首例後 官方證實深圳另有8例隔離治療

2020-01-20 10:16

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30

香港15萬人集會被腰斬 催淚彈再現

2020-01-19 23:42

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

2020-01-19 23:42

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

就為了這原因…海南女拿內褲套車牌

2020-01-19 17:45

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

陸委會：反對一國兩制是台灣共識 中共政策脫離現實

2020-01-19 21:25

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

回應中緬聯合聲明 府：中國強推一中 無益兩岸

2020-01-20 00:10

新聞眼／爭取民心 陸要讓台青更有感

2020-01-20 00:17

開車進故宮「紅三代」 戴千萬表、住北京高檔小區

2020-01-19 17:21

世衛：加強檢測致武漢肺炎例增 不確定能否輕易人傳人

2020-01-20 11:30

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

防堵武漢肺炎！ 機場、港口升級檢疫警戒

2020-01-19 23:42

備戰武漢肺炎！ 疾管署：加強醫院快速確診

2020-01-19 23:42

「鼠年」將臨 2020年料為人民幣的好年頭

2020-01-19 21:57

駱惠寧：香港國安機制缺位 外部勢力可滲透破壞

2020-01-20 10:59

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

汪洋：提高惠台政策實效

2020-01-19 23:24

武漢病毒疫情增至139例 北京急尋防疫措施

2020-01-20 10:09

陸女爬窗大掃除防盜窗斷裂 失足墜落5樓當場慘死

2020-01-20 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top