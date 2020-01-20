多地通報新型肺炎疫情 A股病毒防治概念股大漲

A股病毒防治概念股大漲。圖／證券時報 分享 facebook

受北京、深圳、浙江通報新型肺炎疫情影響，20日A股市場相關概念股大漲，其中科創板股票碩世生物以20%的漲幅強勢漲停。

證券時報報導，碩世生物先前表示，針對武漢新型冠狀病毒引發的疫情，公司基於螢光PCR的技術，於2020年1月13日開發了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒以及冠狀病毒通用型核酸檢測試劑盒，產品僅用於對新型冠狀病毒以及其他冠狀病毒的檢測，不用於治療，產品僅為科研類產品，無須取得產品註冊證。

此外，四環生物、海王生物、香雪製藥、魯抗醫藥、萊茵生物、沃華醫藥、以嶺藥業、聯環藥業、達安基因等十多隻相關概念股盤中也漲停。

口罩概念股也大漲，以往曾被視為口罩概念股的龍頭股份盤中一度漲停；振德醫療盤中也大幅上漲。

國聯證券研究觀點指出，近年來流感、結核病等傳染病發病數有上升苗頭，不明原因的傳染病出現都會催生傳染病的防治需求，傳染病的投資機會可以從疫苗、檢測、治療 藥物等多個角度尋找確定性投資機會。

疫苗方面，已經上市的疫苗企業受益於行業景氣度提升，華蘭生物的流感疫苗景氣度持續提升；檢測方面， IVD企業受益最明顯，安圖生物、萬孚生物有相關業務；治療方面，抗生素與抗病毒企業受益，如科倫藥業等，部分中藥企業也受益傳染病治療需求。