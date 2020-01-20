出現武漢肺炎首例後 官方證實深圳另有8例隔離治療

根據深圳市衛健委消息，19日確認深圳首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，另有8例觀察病例在定點醫院隔離治療，追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

據新京報快訊，深圳已啟動了全市的聯防聯控工作機制，在機場、碼頭、火車站、客運站等場所啟動體溫監測工作，加強病例排查。

19日，大陸國家衛生健康委確認深圳首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。該患者為男性，66歲，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。經省、市疾控中心採用優化後的檢測試劑盒檢測，呈新型冠狀病毒核酸陽性。

1月18日，標本送至中國疾控中心進行病毒核酸復核檢測，結果為陽性。1月19日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家對該病例進行評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現醫院組織全力救治，患者病情穩定。另有8例觀察病例在定點醫院隔離治療，追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

專家研判，現已進入春運期間，正在迎來運輸高峰，人員大規模流動，新型冠狀病毒感染病例輸入深圳的風險將持續增加，但當前疫情仍可防可控。

報導指，深圳高度重視新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作，防治工作有序進行：一是成立了專項工作組和專家小組，全力救治患者，深入開展流行病學調查，加強密切接觸者跟蹤管理；二是啟動了全市的聯防聯控工作機制，在機場、碼頭、火車站、客運站等場所啟動體溫監測工作，加強病例排查；三是加強發熱門診管理，做好預檢分診，避免漏診和誤診；四是開展愛國衛生運動，加強環境整治，做好農貿市場管理，取締違法售賣野生動物行為。