廣東外貿規模 續居大陸第一

大陸海關總署廣東分署19日透露，廣東2019年外貿進出口7.14兆元（人民幣，下同），較上年微跌0.2%，外貿規模繼續穩居中國大陸各省市區第一。

中新社報導，數據顯示，廣東外貿規模繼2018年創7.16兆元歷史新高後，2019年繼續穩定在7兆元的關口，分別領先江蘇、上海、浙江、北京等中國大陸主要外貿大省市2.8兆元、3.7兆元、4.1兆元、4.3兆元。

民營企業外貿份額首次過半。2019年，廣東有進出口實績的民營企業6.99萬家，較2018年增加7000家，當年進出口值為3.7兆元，同比增長5.6%，占外貿總值的比重較上年提升2.9個百分點至51.8%，比重首次過半。

一般貿易比重繼續提升，新業態、新動能繼續保持快速發展態勢。

2019年，廣東一般貿易進出口3.5兆元，占外貿總值的49%。加工貿易進出口2.3兆元，同比下降12.3%。通過跨境電商管理平台進出口1107.9億元，增速高達45.8%，規模位居中國大陸第一。

市場多元化取得積極成效。2019年廣東對美進出口8095億元，同比下降7.3%，對歐盟進出口8883.6億元，同比增長11.1%，歐盟取代美國成為廣東第三大貿易夥伴。香港、東盟繼續保持廣東第一、二大貿易夥伴。新興市場開拓力度不斷增強，分散單一市場波動風險，有效對沖中美貿易摩擦帶來的影響。

大陸海關總署廣東分署表示，展望2020年，世界經濟增長持續放緩，國際不穩定性不確定因素增多，外部環境進一步趨緊；但是，穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，第一階段協議簽署有利於緩解中美經貿摩擦，廣東正迎來推進粵港澳大灣區建設和支持深圳先行示範區建設、支持廣州實現老城市新活力的重大歷史機遇，支持廣東外貿發展的有利條件仍然較多，預計全年外貿仍需要在克難奮進中實現穩增長。