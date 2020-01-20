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滬牌年度首拍 中標率破6

2020-01-20 02:16聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

1月18日，2020年滬牌「年度首拍」結果出爐：個人額度8612輛，參加拍賣人數131948人，比上月減少7126人，中標率6.5%。最低成交價90500元（人民幣，下同），平均成交價為90557元，比上個月的89663元增加了894元。

中新社報導，2019年，滬牌拍賣平均中標率為5.9%，略高於2018年度的5.7%，顯著高於2017年度的4.5%，2020年首月中標率更是「破6」。對此，經濟學家宋清輝認為，整個2019年的滬牌拍賣平均中標率高於前兩年的行情，這意味著滬牌中標率或將逐年提升。

參拍人次方面，2017年全年共有約298.8萬人次參與滬牌拍賣。到了2018年，參拍人次下降至約238.6萬人次。而在2019年，參拍人次大幅下降至189.6萬人次。

近年來，上海一直是中國大陸發展新能源汽車最領先的城市。2019年，上海新增新能源汽車6.3萬輛，累計保有量約為30萬輛，居中國大陸首位。

2020年1月7日，特斯拉在上海超級工廠首次向社會交付中國大陸製造Model3，並啟動「中國製造ModelY項目」。

「Model3可謂賣出『白菜價』，再加上即將啟動的中國製造ModelY項目，將對汽車市場需求和滬牌競拍人數產生影響。」宋清輝表示，預計滬牌參拍人數將會逐漸減少，對燃油車的市場需求將會減少。

上海人民幣

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