大陸保險市場開放 外資爭搶

首家外資獨資保險控股公司近日在上海正式亮相。諸多跡象表明，步入「開放加速期」的中國大陸保險市場正引來眾多外資保險公司爭搶「紅利」。

新華社報導，由國際保險巨頭安聯集團獨資設立的安聯（中國）保險控股有限公司16日在上海正式開業。安聯（中國）保險控股註冊資本為27.18億元人民幣，由德國安聯保險集團以貨幣20億元，及其持有的中德安聯人壽51%股權（折合7.18億元人民幣）設立。2019年12月，安聯集團已將其持有的中德安聯人壽股權轉讓給控股公司。

作為全球保險行業屈指可數的「百年老店」，成立於1890年的安聯集團是全球最大的保險和資產管理集團之一。早在1999年，安聯集團就通過設立首家中歐合資壽險公司的方式正式進軍中國大陸市場。此後20多年間，安聯集團在中國大陸業務涉及壽險、財產險、健康險、信用險、旅行救援等。

2019年11月，安聯（中國）保險控股獲得銀保監會開業批覆，拔得外資獨資保險控股公司的「頭籌」。被中國大陸巨大的市場體量所吸引的，遠不止安聯一家。來自大陸銀保監會的數據顯示，截至2019年10月末，境外保險機構在境內設立了59家外資保險機構、131家代表處和18家保險專業中介機構，外資保險公司總資產超過1.28兆元人民幣。

和中國大陸市場淵源頗深的友邦保險有限公司1月9日發布公告，擬在上海成立「友邦人壽保險有限公司」。註冊資本高達37.8億元人民幣的友邦人壽保險將統一負責管理及經營在中國大陸的人壽保險業務。

保險巨頭們的目光並不僅僅盯著傳統保險業務。起步之初的中國大陸資產管理市場，被他們視為最值得挖掘的領域。

大陸銀保監會相關負責人日前透露，招商信諾資產管理有限公司已獲批籌建。加上此前已開業及獲批開業的工銀安盛資管、交銀康聯資管、中信保誠資管，4家外資保險資管公司資產規模估計接近3000億元人民幣。據悉，安聯（中國）保險控股也有意成立資管公司，整合安聯旗下的優勢資源拓展中國大陸市場。