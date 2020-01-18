大陸再開放50城跨境電商零售進口 涵蓋31省區

為進一步擴大進口，大陸商務部會同國家發展改革委、財政部等六個部門，於17日聯袂發布「關於擴大跨境電商零售進口試點的通知」，將石家莊等50個城市及海南全島納入跨境電商零售進口試點範圍。

至此，大陸跨境電商零售進口試點城市大幅增至86個及海南全島，覆蓋全大陸31個省（區、市），這些地方均可按監管要求開展網購保稅進口業務。

據上海證券報報導，商務部研究院電子商務研究所助理研究員李嶧表示，這項新的開放措施預示著未來跨境電商進口將迎來新一輪的增長和區域布局調整，對跨境電商綜試區建設有重要的推動作用，也可以有效支援自貿區、自貿港建設。

大陸於 2019年1月1日起，陸續在北京等37個城市試點跨境電商零售進口監管政策。商務部稱，一年多來，在各方共同努力下，跨境電商零售進口實現平穩健康發展。

據大陸海關統計，2019年全年中國跨境電商零售進口金額達到人民幣918.1億元（約新台幣4,010億元），較前一年成長16.9%。商務部表示，這對豐富大陸國內產品供給、促進新業態新模式發展、吸引消費回流、更好滿足居民需求發揮了積極作用。

大陸財政部等12個部門日前也公布「關於調整擴大跨境電子商務零售進口商品清單的公告」，公告最新的跨境電商零售進口商品清單，新增92個進口商品，使得總清單達到1,413個。包括：凍挪威海鱉蝦、凍牡蠣、凍扇貝、凍章魚等海鮮類商品都進入擴增後的清單。