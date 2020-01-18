農歷春節將至 陸三大電信商及五大能源國企高層集體大風吹

農歷春節即將到來，大陸三大電信商、五大能源國企等高層在17日集中調整。這些新任高層，包括4名中共中央候補委員及多名省部級官員，從地方調任至國企。

澎湃新聞報導，中石化、中石油、中國華電、大唐集團、中國聯通、中國電信、中國移動、國家電網等大型國企同日出現領導階層調整。

中國電信集團有限公司宣布，李正茂任中國電信集團董事、總經理，免去其中國移動通信集團副總經理職務，遺缺由中國電信集團副總經理高同慶出任。

中國聯通集團副總經理邵廣祿出任中國電信集團黨組副書記。

中國國家電網宣布，江西省委常委、副省長毛偉明取代寇偉，出任國家電網董事長；寇偉出任中國大唐集團董事、總經理。

中國華電集團董事、總經理由中國華能集團副總經理葉向東接任。

中國石油化工集團宣布，張玉卓取代戴厚良，出任中國石油化工集團董事長。戴厚良則取代王宜林，出任中國石油天然氣集團董事長。

報導稱，本輪大型國企人事變動中，有的屬於國企管理層內部調動，有的則是地方省部級官員進入國企任職。其中引人注意的是，從省級黨委常委調任國企領導的中共中央候補委員毛偉明，從去年以來，中共調動長期在地方工作的幹部至國企的例子已有多例。

新任中國石油化工集團董事長張玉卓也是中共中央候補委員，同時也是天津市委常委，不過，與毛偉明長期在地方工作不同，張玉卓對於能源企業並不陌生。在赴天津工作之前，張玉卓曾擔任神華集團董事長。

此外，這次出任中國石油天然氣集團董事長的戴厚良，以及中國大唐集團總經理的寇偉也都是中共中央候補委員。